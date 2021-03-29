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Faturalar ödenmeyince 120 bin abone elektriksiz kaldı

Geçen yılın ilk 9 ayında borcunu ödeyemediği için Türkiye'de yaklaşık 120 bin kişinin elektrik, 57 bin abonenin de doğalgazı kesildi.
 29 Mart 2021 08:34
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Faturalar ödenmeyince 120 bin abone elektriksiz kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yılın ilk 9 ayında 100 milyon 600 bin TL'lik elektrik, 399 milyon TL'lik de doğalgaz faturasının ödenmediğini açıkladı. Dönmez'in açıklamasına göre, 2020'nin eylül ayı sonuna kadar Türkiye'de yaklaşık 120 bin elektrik abonesinin elektriği kesildi, yaklaşık 57 bin abone ise borcunu ödeyemediği için doğalgazsız kaldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "En azından pandemi sürecinde elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yapılmaması ve kesilen doğalgaz ile elektriklerin açılması gerekiyor" dedi.

Yaşanan ekonomik krizde gelirini kaybeden milyonlarca vatandaş elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor.

KESİNTİLER ARTTI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Dönmez, "2020 Eylül sonu itibarıyla 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.4'ünün, 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarının yüzde 0.04'ünün aboneliği feshedilmiştir" açıklamasını yaptı.

MİLYONLARCA LİRA

Dönmez, "2020 yılı ilk 9 ayına ait mesken elektrik abone grubunun toplam tahakkuk eden fatura tutarının yüzde 0.32'sine (100 milyon 683 bin 854), mesken doğalgaz abone grubunun toplam tahakkuk eden fatura tutarının yüzde 1.84'üne (399 milyon 8 bin 216) karşılık gelen ödenmemiş borcu bulunmaktadır" diye konuştu.

ZAMLAR DURMUYOR

Gürer, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: "Pandemide her kesim büyük gelir kaybı yaşadı. Ekonomik anlamda geçim sıkıntısı hat safhada zamlar durmuyor. Elektrik, doğalgaz fiyat artışları vatandaşa daha az elektrik ve doğal gaz kullandırıyor."

GÜRER: PANDEMİDE KESİNTİ YAPILMAMALI

AKP'nin vatandaşı battaniye ve yorgan ile ısınmaya ve daha az elektrik tüketmeye zorlayan ekonomik buhran yarattığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Buna rağmen elektrik ve doğalgaz ödeyemediği için sözleşmesi feshedilenlerin sayısı artıyor. Yeniden açmaya kalksa o da ayrı bir külfet. En azından pandemi sürecinde elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yapılmaması ve kesilen doğalgaz ile elektriklerin açılması için iktidarın yöntem geliştirmesi gerekir" dedi.

Deniz Ayhan
Sözcü
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