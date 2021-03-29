Yazıcıoğlu'nun oğlu: Cumhurbaşkanımız tıkanan adaletin önünü açacaktır

Hürriyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yıl dönümünde oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Milliyet'in sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, görüşmenin gündeminde babasının yaşamını yitirdiği helikopter düşmesiyle ilgili dava sürecinin olduğunu söyledi.

Babasının şehadetinin ardından başlayan yargı sürecinin 12'nci yılına girdiğini hatırlatan Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Yargı sürecimizle, soruşturma sürecimizle alakalı bazı bilgilendirmelerde bulundum. Biz bu olayın örgütlü bir yapı tarafından planlandığını, bir suikaste uğradığını iddia ediyoruz. Bizim bu inanç ve kanaatimizi kuvvetlendiren, çok kuvvetli, şüphelerin ötesinde delillerimiz de oldu. Bunlar dosya kapsamına da girdi. Ancak 12 yıldır yargı kısmında maalesef istediğimiz ilerlemeyi alamıyoruz. Bununla alakalı Cumhurbaşkanımıza bilgilendirmelerde bulundum. Bazı taleplerimiz oldu."

'Suikast davası olmalı'

Yargılama sürecinde dava dosyasının parçalara ayrıldığına dikkati çeken oğul Yazıcıoğlu şöyle devam etti:

"Maalesef dosyalarımız 'böl-parçala' yöntemiyle ayrılarak, ayrı ayrı suçlar üzerinden ilerletiliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü cihaz söken askerler ana soruşturma dosyasından ayrılarak, ayrı yargılandıkları zaman olay bir adi hırsızlık suçuna indirilmiş oluyor. Biz bu ve benzeri diğer suçların örgütlü bir suç üzerinden talimatla yapıldığı kanaatindeyiz. Onun için biz bir suikast üzerinden, örgütlü bir suç davası açılması talebindeyiz. Yani talebimiz adil yargılama ve adalet isteği üzerine oldu."

'Milat olacaktır'

Cumhurbaşkanı'nın konuya ilişkin görüşünün sorulması üzerine Yazıcıoğlu, "Ben öncelikle Cumhurbaşkanımızın samimiyetine inanıyorum. Umuyorum bu önümüzdeki süreçte, bizim paylaştığımız bilgiler ışığında, 12 yılın sonunda tıkanan adaletin önünün açılacağına inanıyorum. O inançtayız, o ümitteyiz. Umuyorum bu bir milat olacaktır. Bundan sonra sürecimiz daha olağan ve doğru akışında ilerleyecektir inşallah. Ben Cumhurbaşkanımızın Muhsin başkana olan samimiyetine, muhabbetine inanmış, onu görmüş, duymuş, şahit olmuş insanlardan birisiyim. Onun için o muhabbete karşılık vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.