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Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu

Bursa'da bir şüpheli, kadın sürücünün markete girmek için yol üzerine park ettiği otomobili çalmaya çalıştı. Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşında çocuğu görünce korkarak, vazgeçmesi kameralar tarafından görüntülendi
 29 Mart 2021 08:43
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Bursa'nın Mudanya İlçesi yaşayan Burçin Ö.(35), oğlu Denizhan Ö.(10) ile alışveriş yapmak için bir markete gitti. Marketin karşısında, yol üzerine arabasını parkeden anne, oğluna arabada kalmasını söyledi.

Bu sırada bir şüpheli, kadının park ettiği aracı gözüne kestirdi. Arabanın yanına yaklaşan şüpheli A.G., bir süre caddeyi gözleyerek arabaya bindi. Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Sonrasına anne marketten çıkarak çocuğun yanına geldi ve çocuk durumu annesine söyledi. Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin arabaya binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya anbean yansıdı. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüpheliyi A.G'yi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan A.G., verdiği ifadede " yanlışlıkla bindiğini kendi arabası olmadığını anlayınca geri çıktığını" söyledi.

ARABANIN HER YERİNİ ARADI

Durumu anlatan anne ise " Hafta içi Bursa dönüşü evime giderken bir markete uğradım. Alışveriş yapmak için marketin önünde durdum arabamı park ettim. Alışveriş yaparken park ettiğim esnada oğlum arabanın içindeydi. Arkadaşın biri oğlun ağlıyor diye söyledi. Bende koşarak gittim baktım oğlum ağlıyor. Annecim ne oldu diye sorduğumda adamın biri geldi arabanın her yerini aradı. Arabanın anahtarının olduğunu söyledi dedi bana. Allahtan anahtar cebimdeydi. Bende kamera kayıtlarını aldım panikle çevredekilere söyledim. Polise bilgi verildi. Oğlumda çok korkmuştu Allahtan kimseye cana da malada zarar gelmedi'' dedi
İhlas Haber Ajansı
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