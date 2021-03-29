Genç çifti motosiklet kazası ayırdı
|29 Mart 2021 08:44
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Köyü yakınlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ilçede dövmecilik yapan 24 yaşındaki Çağrı Düdükçü'nün kullandığı 48 RY 303 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin çağırdığı ambulans ile gelen sağlık ekipleri vatandaşlarla birlikte uçuruma indi.
YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Kargıcak köyüne gittikleri geziden eşi ile birlikte Milas ilçesine dönerken yokuş aşağı ve virajdan uçuruma yuvarlandığı belirtilen Çağrı Düdükçü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği arkasında oturan eşi, kuaför 21 yaşındaki Ebru Düdükçü'nün ise ağır yaralı olduğu saptandı. Düdükçü'nün kazadan sonra olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.
İKİ YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Uçurumdan çıkarılan Ebru Düdükçü ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bir çocuk babası Çağrı Düdükçü'nün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Düdükçü çiftinin iki yıl önce evlendikleri belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Yaşar Anter
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