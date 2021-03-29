1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç çifti motosiklet kazası ayırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında genç evli çift uçuruma yuvarlandı, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı
 29 Mart 2021 08:44
+Aa- Yazdır
Genç çifti motosiklet kazası ayırdı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Köyü yakınlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ilçede dövmecilik yapan 24 yaşındaki Çağrı Düdükçü'nün kullandığı 48 RY 303 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin çağırdığı ambulans ile gelen sağlık ekipleri vatandaşlarla birlikte uçuruma indi.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kargıcak köyüne gittikleri geziden eşi ile birlikte Milas ilçesine dönerken yokuş aşağı ve virajdan uçuruma yuvarlandığı belirtilen Çağrı Düdükçü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği arkasında oturan eşi, kuaför 21 yaşındaki Ebru Düdükçü'nün ise ağır yaralı olduğu saptandı. Düdükçü'nün kazadan sonra olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

İKİ YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Uçurumdan çıkarılan Ebru Düdükçü ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bir çocuk babası Çağrı Düdükçü'nün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Düdükçü çiftinin iki yıl önce evlendikleri belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaşar Anter
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
29 Mart 2021 10:44		 Genç kadına 'Sen niye bu fotoğrafı beğendin' dayağı
29 Mart 2021 10:18
Devlete sığındı bahis çetesini çökertti
29 Mart 2021 09:21		 Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
29 Mart 2021 08:43
Tekirdağ'da vahşet! Gömdükten sonra kepçeyle düzelttirmiş
29 Mart 2021 07:49		 'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
29 Mart 2021 07:29
Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
29 Mart 2021 07:15		 Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
28 Mart 2021 22:33
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
28 Mart 2021 21:24		 Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı
28 Mart 2021 20:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:03 - Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak11:02 - Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı11:01 - Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti11:00 - Altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor10:59 - Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak10:56 - İlkokul öğrencilerine origami sanatı ile matematik eğitimi
10:47 - Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Güçlendirilecek10:44 - Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı10:43 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı10:26 - Muş'ta kar kalınlığı 6 metreye ulaştı10:25 - 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu10:23 - En ucuzun peşinde sanki sanal hafiye!
10:18 - İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak10:18 - Genç kadına 'Sen niye bu fotoğrafı beğendin' dayağı10:08 - Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi10:04 - Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
10:01 - MSÜ sınavı 4 Nisan'da yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zevk alarak yemek yapmak 1
paklamak 1
hüsn 1
günümüzden geleceğe güçlü bir iz 2
düyun 1
sulp 1
magnum 2
cebe 2
mezür 1
hıyar 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam