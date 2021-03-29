Seçim barajı yüzde 7 veya 5'e çekilebilir

Milliyet Gazetesinden Abdullah Karakuş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı röportajda yeni seçim barajı konusuna değindi.

Karakuş'un röportajından ilgili kısım şu şekilde:

BARAJ 7 VEYA 5'E ÇEKİLEBİLİR

- Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nda ne gibi değişiklikler olacak?

Siyasi Partiler Kanunu ve seçim mevzuatı ilgili yürüttüğümüz bir çalışma var. Bu çalışma aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile ilgili bir uyum ve uyarlama çalışmasıdır. Mevcut kanunların Başkanlık Sistemine uygun hale getirilmesidir. Önümüzdeki seçimi de dikkate alarak bir çalışma yapıyoruz. Örneğin baraj konusu var yıllardır tartışılan. Şu anda Türkiye barajı uygulaması devam ediyor. Bu da yüzde 10. Dünyada başkanlık ya da parlamento modelini uygulayan ülkelerin hepsine baktık. Bunların arasında en yüksek baraj uygulayan ülke biziz. Kazakistan yüzde 7. Almanya yüzde 5. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çıtayı yükseltti. 50+1. Bu hedef olunca partilerin seçimlerde ittifakla hareket etme imkanı ortaya çıktı. 'Madem ittifak oluyor baraja gerek yok' diyenler de var. Ama baraj bir istikrar unsurudur. Barajı tam kaldırırsanız zaten 100'e yaklaşmışız, birkaç yüz olur partilerin sayısı. Baraj konusunda ise yüzde 10 yüksek. 7 ya da 5'e çekebiliriz. Bu bizim taslağımız. Elbette biz bunu partimizin yetkili organlarından geçtikten sonra en başta Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşeceğiz. Onlarla da mutabık kaldığımız düzeyde teklife dönüştürüp bu defa Meclis'teki diğer partilerle paylaşacağız.

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞMEYECEK, BÖLGELER ARTACAK

- Seçim sistemi değişecek mi?

Kesinlikle seçim sistemi değişikliği yok. Türkiye nispi seçim sistemini 60'lı yıllardan bu yana uyguluyor. Bundan vazgeçilmesi, tartışılması, çoğunluk sistemine ya da karma sisteme geçelim şeklinde hiçbir düşüncemiz ve bu alanda hiçbir çalışmamız olmadı. Şu anki uygulamamızda seçim bölgelerine ayrılım var. İller seçim bölgesi sayılıyor. Büyük illerden olan ve 100 vekilin seçildiği İstanbul'da 3 seçim bölgesi var. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Seçim çevresini 5'li 7'li şekle dönüştürülmesi gerekir. Yani seçim bölgeleri artacak. 5 milletvekili çıkaracak şekilde mutabakat sağlanırsa 20 seçim bölgesi olur. 7 olursa sayı ona göre değişir. Bunun gerekçesi var, niye? Seçmen vekilini tanıması lazım. Seçmenle vekili daha yakınlaştırıyoruz. Vekil de seçmene yaklaşsın, sorgulama olsun. İletişim olsun.