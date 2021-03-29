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HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi

HSK'nın görevlendirdiği müfettiş, sahte hesapla hükümet üyelerine küfür eden Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. hakkındaki raporunu tamamladı. Ö.M.G.'nin ihracı talep edildi
 29 Mart 2021 09:02
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HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından devlet büyüklerine mesai saatleri içerisinde Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespitin nedeniyle HSK 1. Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni verilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. hakkında yürütülen idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından görevlendirilen HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever, Ö.M.G. ile ilgili hazırladığı raporu HSK 2. Daire'ye sundu. 3 Mayıs 2021 tarihinde Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesi talep edildi.

KÜFÜRLERİ RAPORDA

Hazırlanan 31 sayfalık raporda, açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin Twitter'daki trol hesabıyla yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına tek tek yer verildi. Raporda, Ö.M.G. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle iddianame düzenlendiği ve Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Başmüfettiş Ali İhsan Sever tarafından hazırlanan raporda, Ö.M.G. hakkında 2802 numaralı Hakimler ve Savcılar kanununun 69/4 maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan rapor HSK 2. Daire'ye ulaşırken, Ö.M.G.'nin açığa alınma kararının 6 kişilik HSK 2. Daire kurulu tarafından oy birliğiyle devamına da karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'ye hakkında yürütülen idari soruşturma çerçevesinde savunma yapması için adresine tebligatta bulunuldu. İfadesinin alınmasının ardından Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilip edilmemesi belli olacak.

Abdurrahman Şimşek
Sabah
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