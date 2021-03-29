1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, kalıcı uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs salgını atlatılsa dahi pandemi sonrasında uzaktan eğitimin bir şekilde hayatımızda olmaya devam edeceğini ve EBA üzerinden yayınlar ile uzaktan eğitim materyallerininn kullanılacağını açıklamıştı.
 29 Mart 2021 09:15
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk, kalıcı uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi sonrası eğitim sisteminde uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. SABAH, eğitim müfredatında reform niteliğindeki çalışmaların detaylarına ulaştı. Buna göre dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeliyle ezberci sistemden uzaklaşılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak.

ANLATIM EBA'DA, UYGULAMA SINIFTA

Yeni modelle dersin anlatım kısmı dijital ortama uygulama kısmı ise sınıf içine taşınacak. Öğrenciler EBA aracılığıyla öğrenecekleri konuyu çalışıp ön hazırlık yaparak derse gelecek. EBA'dan işlenilen derse ilişkin sorular çıkarılarak sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde beyin fırtınası yapılacak ve ders konuları içselleştirilerek öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANDIRILACAK

Konuların derinlemesine analiz edileceği yeni model, öğrencilerin analiz etme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirecek. Bu sayede öğretmenler de eğitim programını öğrencilerin konuya yatkınlığına ve ilgi düzeylerine göre uyarlama şansı elde edecek. Öğrenciler eşzamanlı olarak öğretmenlerinden geri bildirim de alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV ve uzaktan eğitim ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK "HAZIRLADIK" DEDİ

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık"

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan yüz yüze sınav uygulamasının tarih değişikliğinin açıklanmasının ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

ARA TATİL YOK

Bakan Selçuk açıklamasında ara tatil hakkında da bilgi verdi. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.' diye konuştu.

Burak Çelik
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
28 Mart 2021 07:48		 EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi
28 Mart 2021 07:14
Bakan Selçuk: EBA eğitimde dünya markası haline geldi
26 Mart 2021 21:59		 İYEP uygulama sürecinde değişiklik
25 Mart 2021 14:47
MEB imam hatip liselerinde üniversiteye hazırlık projesinin kapsamını genişletti
25 Mart 2021 11:50		 Ortaokullarda da yüz yüze sınav takvimi güncellendi
24 Mart 2021 20:57
Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi
23 Mart 2021 21:05		 MEB afet ve acil durumlara karşı öğretmenlerden oluşan 'AKUB' kuruyor
23 Mart 2021 12:30
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
23 Mart 2021 08:55		 MEB, unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını açıkladı
22 Mart 2021 22:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:03 - Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak11:02 - Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı11:01 - Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti11:00 - Altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor10:59 - Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak10:56 - İlkokul öğrencilerine origami sanatı ile matematik eğitimi
10:47 - Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Güçlendirilecek10:44 - Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı10:43 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı10:26 - Muş'ta kar kalınlığı 6 metreye ulaştı10:25 - 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu10:23 - En ucuzun peşinde sanki sanal hafiye!
10:18 - İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak10:18 - Genç kadına 'Sen niye bu fotoğrafı beğendin' dayağı10:08 - Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi10:04 - Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
10:01 - MSÜ sınavı 4 Nisan'da yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gör beni 1
yolcu 1
fraksiyon 2
altın mikrofon 2
temas 1
helezon 2
temsil 1
tahattür 1
hoşa gitmeyen hitap şekilleri 3
hıyar 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam