Bakan Selçuk, kalıcı uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını anlattı
|29 Mart 2021 09:15
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi sonrası eğitim sisteminde uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. SABAH, eğitim müfredatında reform niteliğindeki çalışmaların detaylarına ulaştı. Buna göre dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeliyle ezberci sistemden uzaklaşılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak.
ANLATIM EBA'DA, UYGULAMA SINIFTA
Yeni modelle dersin anlatım kısmı dijital ortama uygulama kısmı ise sınıf içine taşınacak. Öğrenciler EBA aracılığıyla öğrenecekleri konuyu çalışıp ön hazırlık yaparak derse gelecek. EBA'dan işlenilen derse ilişkin sorular çıkarılarak sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde beyin fırtınası yapılacak ve ders konuları içselleştirilerek öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANDIRILACAK
Konuların derinlemesine analiz edileceği yeni model, öğrencilerin analiz etme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirecek. Bu sayede öğretmenler de eğitim programını öğrencilerin konuya yatkınlığına ve ilgi düzeylerine göre uyarlama şansı elde edecek. Öğrenciler eşzamanlı olarak öğretmenlerinden geri bildirim de alabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV ve uzaktan eğitim ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK "HAZIRLADIK" DEDİ
Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık"
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde yapılan yüz yüze sınav uygulamasının tarih değişikliğinin açıklanmasının ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.
ARA TATİL YOK
Bakan Selçuk açıklamasında ara tatil hakkında da bilgi verdi. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.
Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.' diye konuştu.
Burak Çelik
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
28 Mart 2021 07:48
|EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi
28 Mart 2021 07:14
|Bakan Selçuk: EBA eğitimde dünya markası haline geldi
26 Mart 2021 21:59
|İYEP uygulama sürecinde değişiklik
25 Mart 2021 14:47
|MEB imam hatip liselerinde üniversiteye hazırlık projesinin kapsamını genişletti
25 Mart 2021 11:50
|Ortaokullarda da yüz yüze sınav takvimi güncellendi
24 Mart 2021 20:57
|Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi
23 Mart 2021 21:05
|MEB afet ve acil durumlara karşı öğretmenlerden oluşan 'AKUB' kuruyor
23 Mart 2021 12:30
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
23 Mart 2021 08:55
|MEB, unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını açıkladı
22 Mart 2021 22:46