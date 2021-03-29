Bakan Selçuk, kalıcı uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi sonrası eğitim sisteminde uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. SABAH, eğitim müfredatında reform niteliğindeki çalışmaların detaylarına ulaştı. Buna göre dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeliyle ezberci sistemden uzaklaşılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak.

ANLATIM EBA'DA, UYGULAMA SINIFTA

Yeni modelle dersin anlatım kısmı dijital ortama uygulama kısmı ise sınıf içine taşınacak. Öğrenciler EBA aracılığıyla öğrenecekleri konuyu çalışıp ön hazırlık yaparak derse gelecek. EBA'dan işlenilen derse ilişkin sorular çıkarılarak sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde beyin fırtınası yapılacak ve ders konuları içselleştirilerek öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANDIRILACAK

Konuların derinlemesine analiz edileceği yeni model, öğrencilerin analiz etme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirecek. Bu sayede öğretmenler de eğitim programını öğrencilerin konuya yatkınlığına ve ilgi düzeylerine göre uyarlama şansı elde edecek. Öğrenciler eşzamanlı olarak öğretmenlerinden geri bildirim de alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV ve uzaktan eğitim ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK "HAZIRLADIK" DEDİ

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık"

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan yüz yüze sınav uygulamasının tarih değişikliğinin açıklanmasının ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

ARA TATİL YOK

Bakan Selçuk açıklamasında ara tatil hakkında da bilgi verdi. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.' diye konuştu.

Burak Çelik