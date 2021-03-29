İBB eski Başkanı Dalan: FETÖ'nün amacı İslamiyeti ve Türklüğü yok etmek

FETÖ'NÜN AMACI İSLAMIYETİ VE TÜRKLÜĞÜ YOK ETMEK

2015'te yedi yıl kaldığı Almanya'dan Türkiye'ye dönen ünlü siyasetçi ve iş insanı, Bedrettin Dalan, sessizliğini GÜNAYDIN için bozdu. Uzun zamandır röportaj vermeyen Dalan, hayatının FETÖ ile mücadele etmekle geçtiğini, yurt dışına gittikten kısa bir süre sonra işyerine, evine baskınlar düzenlendiğini dile getirdi. FETÖ'nün emperyalist devletlerin maşası olduğunu belirten ünlü siyasetçi, "Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olan FETÖ tehlikesini 98'de dönemin yetkililerine de söyledim ama önemsemediler" dedi. Dalan, geçmişte birçok siyasetçinin de FETÖ ile ilişki içinde olduğunu söyledi. Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede maalesef yalnız bırakıldığını dile getiren Dalan, "FETÖ'nün tamamen etkisiz hale getirilmesi için yönetici kadro yakalanmalı" diye konuştu.

AMAÇ İSLAMİYETİ YOK ETMEK

FETÖ tehlikesini yıllar önce dile getirdiniz. Hatta kitaplarınızda da bu tehlikeye dikkat çekmiştiniz...

Evet, 23 yıl öncesinden görüyordum FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu. Kan dökeceklerini, darbe yapacaklarını kitaplarımda söylediğim için 7 yıl yurt dışına gitmem gerekti.

Neden bu kadar uzun süre yurt dışında kaldınız?

FETÖ'nün hedefindeki isimlerden biri bendim. Hayatım FETÖ ile mücadeleyle geçti. Ben yurt dışına gittikten kısa bir süre sonra işyerime, evime baskınlar düzenlediler. FETÖ emperyalist devletlerin maşasıdır. Emperyalist devletler, FETÖ üzerinden ülkemizi dönüştürmek istedi. Esas amaç ise İslamiyet'i ve Türklüğü yok etmekti. Türklüğü neden yok etmek istiyorlar? Çünkü İslam'ın kılıcı Türklerdir. Tarih boyunca İslamiyet'in koruyucusu olmuştur Türkler, böyle olmaya da devam edecek. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olan FETÖ tehlikesini 98'de dönemin yetkililerine de söyledim ama önemsemediler. Geçmişte birçok siyasetçi ile ilişki içindeydi FETÖ. Bugün çıkmış bir örgüt değil yani.

YÜKSEK FAİZ YATIRIMA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Siz yıllardır Türkiye'nin 'yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalı'na dikkat çekiyorsunuz...

Yüksek faiz yatırıma büyük zarar veriyor. Yüksek faizi olan bir ülkede yatırım yapmayı beklemek ham hayal. Erdoğan yüksek faize karşı çıkmakta yüzde 100 haklı. Yüksek faiz varken üretime yatırım yapmaz kimse ancak enflasyonun yüksek olduğu bir yerde de faizi düşük tutamazsınız. Burada Friedman ekonominin devreye girmesi gerekiyor. Belirli bir süre paralar bankaya çekilerek, enflasyon aşağıya çekilir. Enflasyon aşağıya çekildikçe faizler de aşağıya çekilir. Tabii bankaya gelen bu paralar süratle üreticilere aktarılmalı. Burada devreye devletin teşvik paketleri de girmeli. Üretim artıkça zaten enflasyon kendiliğinden düşer. Şimdi bazıları "Devlet batacak" diye konuşuyor. Kimse korkmasın, devlet bakkal dükkanı değildir, batmaz. Biraz sıkıntılardan geçebiliriz ama bunu da aşarız. Ekonomide psikoloji çok önemlidir. Psikolojik olarak millete 'batıyoruz' diye korku salmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülük olur. Hepimiz aynı gemideyiz, gemimiz de batmayacak. Dünyada daimi devlet sahibi olan tek millet Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti de batmaz, Türk milletine de hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin gücünü kırmak için emperyalistler bir sürü enstrümanın yanında ekonomi enstrümanını da kullanmaya çalışıyor. Bizim de bunlara karşı savunmamızı daha da artırmamız gerekiyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güveniyorum. Onu yakından tanırım. Çekirdekten bankacı. Liyakat sahibi biri. Ekonomi alanında uzman. Yanlış kararlar alacağını da kesinlikle düşünmüyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜCADELESİNİ SAMİMİ VE ÇOK HAKLI BULUYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesini nasıl buluyorsunuz?

Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile mücadelesini samimi ve çok haklı buluyorum. "Allah Erdoğan'a güç ve kuvvet versin" demiştim ülkeme ilk döndüğümde. Yine aynı şeyi söylüyorum. Erdoğan, FETÖ ile mücadelede bana göre maalesef yalnız bırakıldı. Çevresi de Cumhurbaşkanımızla aynı kararlılıkla mücadele etmeli. FETÖ'nün başları sayılan yöneticilerin çoğu kaçtı, ayakları kaldı örgütün burada. FETÖ'nün tamamen etkisiz hale getirilmesi için yönetici kadro yakalanmalı. Onlar dışarıda gezdiği müddetçe FETÖ tehlikesi ortadan kalktı diyemeyiz.

TURGUT ÖZAL İLE FETÖ YÜZÜNDEN BİRBİRİMİZE GİRDİK

FETÖ, hangi siyasetçilerle ilişki içindeydi?

Birçok siyasetçi FETÖ'yle temas içinde bulunmak zorunda kaldı. Çünkü emperyalist güçler destekliyordu örgütü. Turgut Özal ile onlar yüzünden birbirimize girdik. Ben Özal'ın oğlu gibiydim. FETÖ'nun okul projesi benim projemdi ama onlara verdiler. Biz liseleri bunlarla aynı dönemde kurduk. Bu proje yüzünden Özal ile tartıştık ve ben ANAP'tan ayrıldım. Eğer Özal ile kavga etmeseydim, belediye başkanlığı seçimini yeniden kazanırdım. Ama ben Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşı geldiğim ve FETÖ'ye karşı durduğum için siyasette önüm tıkandı. Özal'ın veliahdı bendim. Başbakan da olurdum ama FETÖ tehlikesine gözümü kapatamazdım. Ecevit de FETÖ'yü korudu. Hatta Ecevit'i üst düzey bir komutan onlara karşı uyarmış ancak Ecevit "O iyi bir insan ve kurumları da faydalı" diyerek savunmuş. FETÖ'nün Türklüğü ve İslamiyet'i bitirme projesi olduğunu bildiğim için bana hiç yanaşamadılar.

KEMALİZM BATI'NIN KURDUĞU BİR TUZAK 'KEMALİSTİM' DİYENLER ATATÜRK'Ü TANIMIYOR

"Kemalizm kavramını Batılılar ortaya çıkardı. Atatürk'ü gerçekten tanıyan biri, kendini hiçbir 'izm'e kaptırmaz" diyen Bedrettin Dalan şöyle devam etti: Emperyalistler'in Atatürk'e karşı kuyruk acısı var. Bu yüzden onu bir 'izm' gibi gösterip putlaştırarak yok etmeye çalışıyorlar"

'Türkiye'ye Uzanan Eller' adlı kitabınızda "Atatürkçüyüm diyenler aslında Atatürk'ü tam tanımıyor. Kemalizm diye bir ideoloji yoktur" demişsiniz. Bu cümlenizi biraz açar mısınız?

Atatürk'ü gerçekten tanıyan bir insan hiçbir 'izm'e kendini kaptırmaz. Atatürk'ün kendisi Kemalist değil ki, böyle bir ideoloji olsun. Kendine 'Atatürkçü'yüm diyenler 'Kemalistim' diyorsa, Atatürk'ü tanımıyor demektir. Atatürk ilim demektir, bilim demektir.