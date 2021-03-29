Devlete sığındı bahis çetesini çökertti

SABAH, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporlarına göre ülkemizde yaklaşık 5 milyon kişinin oynadığı Yasa Dışı Bahis Dosyası'nı araladı. Emniyetin raporlarına göre yasa dışı bahis çeteleri, genellikle sahte kimliklerle kiralanan kayıt dışı gizli adreslerde iki yöntemle faaliyet yürütüyor. Bazı merkezlerde yasa dışı bahis internet üzerinden oynatılıyor. Yurt dışı kaynaklı olan sistemlere üye yapılan kişilere giriş şifreleri veriliyor ve hesaplar açılıyor. Bu merkezlerde yasa dışı bahis tamamen canlı dönüyor. Diğer merkezlerde ise cihazlar ve yazıcılardan özellikle fiş rulolarına bahis kuponları basılıyor ve bu bahis üslerine gelenlere bahis oynatılıyor.

PARALAR KUAFÖRDE TOPLANIYOR

SABAH ekibi, Kartal'da iki yasa dışı bahis çetesi tarafından kullanılan ve internet kafe süsü verilmiş o adreslerden birine, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin sivil polisleriyle birlikte 'oyuncu' kılığında girdi, yasadışı bahis hattında yaşananlara birebir tanıklık etti. İstanbul'da faaliyet yürüten iki ayrı bahis çetesinin; kuaför salonu, terzi, çay ocağı, su bayiliği ve araç kiralama firmaları gibi adresleri üs olarak kullandığını belirlendi. Polisin tespitine göre, bahisten gelen paralar yine Kartal'daki bir kuaför salonunda toplanıyordu.

GİZLİ KUMARHANEDE YAKALANDI

Çifte operasyonun ilk adımı internet kafede atıldı. Sivil polislerin bahisçi rolünde oynadıkları 5 bahis kuponu, operasyonun ardından hazırlanacak polis fezlekesine de konu olacaktı. Dosya, bu tespitlerle oluşturuldu ve iki ayrı çeteye 9 ilçede operasyon düzenlendi. 24 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı. Çetelerden birinin lideri olan 44 yaşındaki B.G. ve yardımcısı A.K. (38) ise Kadıköy'de işlettikleri gizli kumarhanede şafak vakti yakalandı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Bahis çetesine yakasını kaptıran kocasını ve yuvasını kurtarmak isteyen 48 yaşındaki A.Y. adlı kadın verdiği mücadele ile çetelere yapılan operasyonun çıkış noktası oldu. A.Y. bir gün eşinin evde düşürdüğü bahis kuponunundan dedektif gibi iz sürdü. Maddi sıkıntılar yaşayan eşini sordu, soruşturdu. Eşinin bahis oynadığını öğrendi. Eşi 120 bin lira borçlanmıştı. Tehditler alıyor, borcunu kapatmak için daha fazla bahis oynuyor, borç miktarı sürekli artıyordu. İki çocuk annesi kadın, eşini bataklıktan kurtarmak için polisten yardım istedi. Siber Polisi, 3 aylık fiziki takibin ardından çeteyi çökertti.

'DEVLETİMİZE SIĞINDIM'

SABAH'a konuşan A.Y., "Ne yapacağım diye düşünürken; o çevreyi dağıtmanın tek yol olduğunu fark ettim. Devletimize sığındım. Polis baskınıyla, eşimin çevresindeki kan emiciler de dağıldı. Yuvamız kurtuldu. Akrabamızın desteğiyle iş sahibi oldu. Zor günleri geride bıraktık. İnsanlar emniyete başvurmaktan korkmasın ve bu girişimi ertelemesin. Bu kişilerde acıma duygusu yok. Onlar için sadece para var. İnsanları batağa sürüklüyorlar.

Merhameti de hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı. Başka bir mağdur, ev kadını E.A. (38) ise, "Defalarca kendisiyle konuştum fakat yasa dışı bahis oynamaktan vazgeçiremedim. Borçlandığı için bütün vaktini de ona harcıyordu. Eline geçen paraları da. En sonunda durumu polise bildirdim. Eşim bu vesileyle borcu kapanınca yasa dışı bahis oynamaktan kurtuldu" dedi.

KREDİ AÇIP BORÇLANDIRIYORLAR

Farklı iş yerleri görüntüsüyle açılan bahis üsleri, özenle kamufle ediliyor. Bahislerin yazılacağı boş kağıtlar kalemler masalarda duruyor. Kuponlar olası baskında arşivin ele geçirilmemesi için daktilo ile basılıyor. Bahis çeteleri sanki sözleşmiş gibi sözde "Yönetim Kurulu Kararı" ile 25 bin liradan fazla ödemelerin kendilerinden talep edilmemesi gerektiğini bahis oynayanlara ifade ediyor.

Bazı çeteler ise hiç ödeme yapmıyor. 'İkramiye' diye adlandırılan paradan alamayan oyuncular, yasadışı bahis oynamaktan 8-35 bin arası ceza ödeyeceğinden şikayetçi olmaya yanaşmıyor. Bahis merkezlerinde yaş ortalaması oldukça düşük. Parası olmayan kişilere kredi açılıp borçlanmaları sağlanıyor. Senet imzalatılıyor.

Bu şekilde evini, arabasını satanlar hatta yuvası yıkılanlar var. MASAK raporlarına göre yılda 50 milyar liranın döndüğü bahis merkezleri 7/24 süresince kameralarla izleniyor. Yasa dışı bahis çeteleri vatandaşları batağa sürüklüyor. Yuvaları yıkılma noktasına getiriyor.