100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketi kapsamında toplam aktif büyüklükleri 280 milyar lirayı geçen Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 93 bin 552 personelin çalıştığı, enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar birçok sektörde faaliyet gösteren KİT'leri günün koşullarına uygun, etkin, esnek bir yapıya dönüştürmek istediklerini söyledi. Bakan Elvan, 19 KİT kanununu güncelleyeceklerini ifade etti.

43.4 MİLYARLIK YATIRIM

Bu yılın sonuna kadar 43.4 milyar liralık yatırıma imza atacak olan KİT'lerin etkin ve performans esaslı bir istihdam politikası yürütmesi hedefleniyor. Bakanlık verilerine göre, KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü 280 milyar liraya yaklaştı. Önceki yıl KİT sisteminin brüt satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 22.5 artışla 153.46 milyar liraya ulaştı.

Bakan Elvan, neredeyse kırk yıldır değiştirilmeyen KİT mevzuatının günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşmasını istediklerini belirterek, "Bu hem ekonomi hem de istihdama ciddi katkı sağlayacak. KİT'ler hızlı hareket eden, karar alan yapıya dönüşecek. Özel kesimdeki karar alma süreçleri ne kadar hızlıysa KİT'lerde de karar alma süreçleri o kadar hızlı olacak" dedi.

100 BİNE YAKIN PERSONEL VAR

Bakan Elvan, kanun hükmünde kararnameye tabi KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında toplam personel sayısının 93 bin 552 olduğunu belirtti. Elvan, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Ocak sonu itibarıyla 19 KİT ve bir bağlı ortaklıkta yönetim kurulları toplam 20 yönetim kurulu başkanı, 99 yönetim kurulu üyesinden oluşuyor.

Yönetim kurullarında görev yapan toplam yirmi başkan, 75 üye bulunuyor. Kadrolu personel sayısı 3 bin 963, sözleşmeli personel sayısı 42 bin 981, daimi işçi sayısı 46 bin 55, geçici işçi sayısı da 53'tür" diye konuştu.

TPAO EN ÇOK YATIRIM YAPAN KİT

GEÇEN en yıl 24.3 milyar lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 79 artışla 43.4 milyar lira öngörüldü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik (Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6.8 milyar liralık ödeneğin de içinde) 13.4 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.

Kuruluş, geçmiş yıllarda ilk sırada yer alan TCDD'yi geride bıraktı. Ödenek tahsisinde TCDD 12.6 milyar lira ile ikinci, BOTAŞ 6.1 milyar lira ile üçüncü, TEİAŞ de 5.5 milyar lira ile dördüncü sırada yer aldı.

BOTAŞ, TCDD YENİDEN YAPILANDIRILACAK

KİT reformu kapsamında gaz alımı, satışı, iletim şebekesinin işletilmesi faaliyetlerini yürüten BOTAŞ'ın da aralarında yer aldığı bazı enerji KİT'leri, TCDD'de de yeniden yapılandırılacak. TCDD'nin yük, yolcu, araç, altyapı inşa faaliyetlerinin "holding" çatısı altında toplanması seçeneği de değerlendiriliyor. Kısa bir süre önce de "altyapı" ve "taşımacılık" olmak üzere iki genel müdürlüğe ayrılmıştı.

Bu yılki KİT yatırımlarının yüzde 33'ünü ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve haberleşme için 14.3 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 14.5 milyar liralık, madencilik sektörüne 13.9 milyar liralık yatırım yapılacak. Bunları 915.3 milyon lirayla imalat ve 210.3 milyon lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.

Hazal Ateş