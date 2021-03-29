Uyuşturucu operasyonunda FETÖ yayınlarıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait toplatma kararı bulunan yayınlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
|29 Mart 2021 09:42
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramasında ve adreslerinde 1867 yeşil reçeteye tabi hap ve FETÖ'ye ait toplatma kararı bulunan 12 dergi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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