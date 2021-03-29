Dolar haftaya yükselişle başladı: 8.08 TL'den işlem görüyor
|29 Mart 2021 09:44
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,0390
|8,0400
|Avro
|9,4690
|9,4700
|Sterlin
|11,0200
|11,0700
|ANKARA
|ABD Doları
|8,0100
|8,0700
|Avro
|9,4300
|9,5000
|Sterlin
|10,9700
|11,1700
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,08 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta en düşük 7,6971 en yüksek 8,4864 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 12,4 değer kaybederken, cuma gününü 8,1134'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 8,0830'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,5410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,1460'tan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1788 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.
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