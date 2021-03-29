1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

Yurdun bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınması kararı verildi
 29 Mart 2021 09:45
+Aa- Yazdır
İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

TOKAT

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Karacaören Mahallesi'nde 7 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

VAN

Öte yandan Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Otbiçer Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 804 kişinin yaşadığı mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 'kontrollü normalleşme' sürecinde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitimin başladığı bir okulda eğitim- öğretime 10 gün ara verilirken, Gürpınar ilçesine bağlı bir mahallede karantina kararı alındı.


Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Her geçen gün vaka oranının artığı kentte, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30'un üzerinde okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı.

EĞİTİM-ÖĞRETİME 10 GÜN ARA VERİLDİ

İpekyolu ilçesinde bulunan Tev İfakat İlk ve Ortaokulu'nda bir öğretmende koronavirüs tespit edilince, okuldaki eğitim- öğretime 10 gün ara verildi. 10 günlük ara, okulun rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere SMS yoluyla iletildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek
29 Mart 2021 11:05		 Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti
29 Mart 2021 11:01
Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak
29 Mart 2021 10:59		 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı
29 Mart 2021 10:43
HES hileleri hepimizi riske atıyor
29 Mart 2021 09:55		 İçişleri: Kısıtlamada 21 bin 495 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
29 Mart 2021 09:30
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
29 Mart 2021 09:25		 CHP'li kadınlar Danıştay'a başvuruyor
29 Mart 2021 08:21
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
29 Mart 2021 06:15		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
29 Mart 2021 00:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek11:03 - Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak11:02 - Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı11:01 - Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti11:00 - Altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor10:59 - Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak
10:56 - İlkokul öğrencilerine origami sanatı ile matematik eğitimi10:47 - Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Güçlendirilecek10:44 - Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı10:43 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı10:26 - Muş'ta kar kalınlığı 6 metreye ulaştı10:25 - 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu
10:23 - En ucuzun peşinde sanki sanal hafiye!10:18 - İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak10:18 - Genç kadına 'Sen niye bu fotoğrafı beğendin' dayağı10:08 - Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi10:04 - Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?
10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günümüzden geleceğe güçlü bir iz 2
katafalk 2
zahire 1
bilmeden yaşamak 1
parakete 1
Dore 1
somun 1
timing 1
bel bağlamak 1
mestan 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam