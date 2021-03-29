İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

TOKAT

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Karacaören Mahallesi'nde 7 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

VAN

Öte yandan Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Otbiçer Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 804 kişinin yaşadığı mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 'kontrollü normalleşme' sürecinde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitimin başladığı bir okulda eğitim- öğretime 10 gün ara verilirken, Gürpınar ilçesine bağlı bir mahallede karantina kararı alındı.



Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Her geçen gün vaka oranının artığı kentte, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30'un üzerinde okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı.

EĞİTİM-ÖĞRETİME 10 GÜN ARA VERİLDİ

İpekyolu ilçesinde bulunan Tev İfakat İlk ve Ortaokulu'nda bir öğretmende koronavirüs tespit edilince, okuldaki eğitim- öğretime 10 gün ara verildi. 10 günlük ara, okulun rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere SMS yoluyla iletildi.