Mikroçip krizi Ford Otosan'ı da vurdu! Üretime ara veriyor
|29 Mart 2021 09:46
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Ford Otosan, söz konusu üretim kısıtlamasının 2021 üretim ve satış adet tahminlerini etkilemeyeceğini açıkladı.
Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.
Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.
Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."
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