HES hileleri hepimizi riske atıyor

Koronavirüsle mücadelede mart başında kontrollü sürecine geçilmesiyle birlikte yükselişe geçen günlük vaka sayıları 30 bini aştı. Ancak kurallara uymayanlar ya da var olan kurallarda hile yapanlar adeta başkalarının canına kast ediyor. Oysa temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından çok önemli.

EN KRİTİK UYGULAMA

Salgın sürecinde devreye alınan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da mücadelenin en kritik adımlarından biri.

Şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığında, kamu kurumlar, AVM, restoran ve kafe gibi yeme içme yerlerinde ve daha birçok yerde zorunlu olan HES uygulaması, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarının takibine destek oluyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YETERLİ DEĞİL

Ancak karantinada olması gereken bazı 'uyanık' vatandaşların HES kodunda da hile yaparak toplum sağlığını riske attığı belirlendi. Özellikle AVM ve restoranlarda görevlilerin, müşterinin HES kodunu "göster-geç" yaparak dikkatsiz kontrol ettiği ifade ediliyor. Vatandaşlar da bu boşluktan yararlanıyor. Karantinada olması gereken kişiler, daha önceden aldığı güncel olmayan HES kodunun risksiz yazan kısmının ekran görüntüsünü veya başkasının HES kodunun ekran görüntüsünü görevliye gösteriyor. Hatta aslında bir ayrıcalık olmamasına rağmen kendisini aşı olmuş gibi gösteren ekran görüntüsünü kullanarak mekanlara girenler bile var.