1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HES hileleri hepimizi riske atıyor

Kovid-19 ile mücadelenin en önemli araçlarından biri olan ve kamu kurumları, toplu taşıma araçları, AVM'ler ile kafe ve restoranlarda zorunlu olan HES'te sahtekarlık artıyor. Görevlilerin özensizliği nedeniyle karantinada olması gereken bazı vatandaşlar güncel olmayan "risksiz" veya başkasına ait HES kodunun ekran görüntüsünü gösterip kalabalığa karışıyor. Yetkililer, Bilim Kurulu'nun da gündemine gelen sahtekarlığı önlemek için HES kodunun mutlaka karekod ile sorgulanmasını istiyor.
 29 Mart 2021 09:55
+Aa- Yazdır
HES hileleri hepimizi riske atıyor

Koronavirüsle mücadelede mart başında kontrollü sürecine geçilmesiyle birlikte yükselişe geçen günlük vaka sayıları 30 bini aştı. Ancak kurallara uymayanlar ya da var olan kurallarda hile yapanlar adeta başkalarının canına kast ediyor. Oysa temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından çok önemli.

EN KRİTİK UYGULAMA

Salgın sürecinde devreye alınan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da mücadelenin en kritik adımlarından biri.

Şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığında, kamu kurumlar, AVM, restoran ve kafe gibi yeme içme yerlerinde ve daha birçok yerde zorunlu olan HES uygulaması, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarının takibine destek oluyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YETERLİ DEĞİL

Ancak karantinada olması gereken bazı 'uyanık' vatandaşların HES kodunda da hile yaparak toplum sağlığını riske attığı belirlendi. Özellikle AVM ve restoranlarda görevlilerin, müşterinin HES kodunu "göster-geç" yaparak dikkatsiz kontrol ettiği ifade ediliyor. Vatandaşlar da bu boşluktan yararlanıyor. Karantinada olması gereken kişiler, daha önceden aldığı güncel olmayan HES kodunun risksiz yazan kısmının ekran görüntüsünü veya başkasının HES kodunun ekran görüntüsünü görevliye gösteriyor. Hatta aslında bir ayrıcalık olmamasına rağmen kendisini aşı olmuş gibi gösteren ekran görüntüsünü kullanarak mekanlara girenler bile var.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek
29 Mart 2021 11:05		 Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti
29 Mart 2021 11:01
Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak
29 Mart 2021 10:59		 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı
29 Mart 2021 10:43
İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
29 Mart 2021 09:45		 İçişleri: Kısıtlamada 21 bin 495 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
29 Mart 2021 09:30
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
29 Mart 2021 09:25		 CHP'li kadınlar Danıştay'a başvuruyor
29 Mart 2021 08:21
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
29 Mart 2021 06:15		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
29 Mart 2021 00:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek11:03 - Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak11:02 - Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı11:01 - Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti11:00 - Altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor10:59 - Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak
10:56 - İlkokul öğrencilerine origami sanatı ile matematik eğitimi10:47 - Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Güçlendirilecek10:44 - Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı10:43 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı10:26 - Muş'ta kar kalınlığı 6 metreye ulaştı10:25 - 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu
10:23 - En ucuzun peşinde sanki sanal hafiye!10:18 - İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak10:18 - Genç kadına 'Sen niye bu fotoğrafı beğendin' dayağı10:08 - Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi10:04 - Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?
10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kelime Oyunu 3
papillon 1
Pudra şekeri 1
berat kandili 1
katafalk 2
zahire 1
pruva 1
lomboz 1
roman 1
şikar 2
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam