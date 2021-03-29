Borsa haftaya yükselişle başladı
|29 Mart 2021 10:02
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,58 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.385,74 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.
Geçen hafta dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,88 düşüşle 1.382,15 puandan tamamladı.
Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındığını belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, döviz kurları ile tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ve bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışların alımların güçlenmesini sağlayabileceğini, 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.
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