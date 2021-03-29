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İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak

700 binden fazla işçinin iki yıllık ücret zamları ile 3 milyon memurun maaş zamları için konfederasyonlar, hükümet ve sanayicilerle pazarlık masasına oturacak. Masaya oturacak işçi ve memurların sloganı 'Ölümüne çalıştık, hakkımızı istiyoruz' olacak.
 29 Mart 2021 10:18
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İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın aktardığına göre; geniş kapsamlı sözleşmelerden ilkini kamu işçileri adına Türk-İş imzalayacak. Şu anda kamuda örgütlü bulunan sendikaların sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Ancak ücret zammı Türk-İş ile hükümet arasında imzalanacak olan 'Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü' ile belli olacak.

Türk-İş ile hükümet arasındaki görüşmelerin nisan ayında başlaması, mayıs ya da haziran gibi imzalanması bekleniyor. Ağustos'ta 3 milyonun üzerinde memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin maaş zamları için memur konfederasyonları hükümet ile masaya oturacak. Görüşmeler bir ay sürecek.

Ağustos sonunda ya anlaşma olacak ya da son sözleşmede olduğu gibi kararı yine hakem kurulu verecek. Hakem kurulu kararıyla memur ve memur emeklisi bu yıl için yüzde 3+3 zam alabildi. Ağustostaki görüşmelerde memur konfederasyonları öncelikle oluşan kayıpların telafi edilmesini talep edecek.

Metal işçileri sanayi devleri ile görüşecek
Memurların ardından ise metal işçileri, Türkiye'nin sanayi devleri ile masaya oturacak. Metaldeki işçilerin büyük bir bölümü Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nda örgütlü bulunuyor. Türk Metal, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüteceği pazarlık görüşmeleri için çalışmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda işçilerin talepleri toplanıyor. Sonrasında bu talepler bir metin haline getirilecek.

İşçiler, salgına karşın fabrikalarda çalışmaya devam etti. Sanayicinin karını katladığını düşünen işçi salgındaki bu çalışmasının karşılığını istiyor.
Memurlar.Net
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