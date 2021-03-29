En ucuzun peşinde sanki sanal hafiye!

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Pandemi döneminde artan e-ticaret talebi fiyat karşılaştırma sitelerine ziyareti de patlattı. Ürün özellikleri ve fiyat tekliflerine bir tıkla ulaşılmasını sağlayan sitelerin ziyaret oranı yüzde 150 oranında büyüdü.

Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, pandeminin e-ticareti olumlu etkilediğini belirterek, "E-ticarette alışverişçi sayısı arttı, yeni kategori ve ürün grupları dahil oldu, kurumsal perakendenin ilgisi arttı. Fiyat seçeneği ve dönemsel indirim kampanyaları fazlalaştı.

İşte burada da devreye fiyat karşılaştırma siteleri giriyor. Alışverişçiye doğru zamanda, doğru fiyatı yakalaması için bir asistan gerekiyor. Hem pandemi etkisi hem de e-ticaret pazarının hareketliliği fiyat karşılaştırma sitelerine ilgiyi çok arttırdı. Akakçe, bu dönemde trafik anlamında yüzde 150 büyüdü. 2021'nin ilk 3 ayı itibariyle de bu büyüme devam ediyor" dedi.

Robot süpürge...

Türkiye'de fiyat iniş çıkışının yüksek olduğuna da işaret eden Karataş, "Bunun birkaç nedeni var. Döviz kurlarındaki artış fiyatları yükseltmişti. Düşüş ve stabil kaldığında farklı fiyatlar oluyor. Alışverişçi aynı üründe bile pek çok farklı fiyat ile karşılaşabiliyor. Bu nedenle alışverişçilere mutlaka fiyatları karşılaştırmalarını ve fiyat grafiklerinden faydalanmalarını öneriyoruz. Ancak böyle gerçek fiyat düşüşlerini veya indirimleri yakalayabilirler. 20 milyondan fazla ürün için bilgiler bulunuyor ve bu sayı her gün artıyor. Piyasadaki önemli firmaların yüzde 99'u ile çalıştığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Karataş, en çok fiyatı karşılaştırılan ürünlerde dönemsel farklılıklar olduğunu da vurgulayarak, "Pandemi başında maske, dezenfektan en çok arandı. Geçen haftalarda yemeklik yağ fiyatı araması yapıldı. Böyle dönemsel değişimler dışında en çok karşılaştırılan ürünler tüketici elektroniği ve özellikle cep telefonu. Son dönemde robot süpürgeye çok ilgi var. 2020'de karşılaştırması en çok artan kategorilerden biri de market ürünleri. Yağ, kağıt havlu, deterjan gibi ürünlerde birim fiyat araştırılmaya başlandı" bilgisini verdi.

Tasarruf bilinci arttı

Fiyat araştırması konusunda tüketicinin ihtiyacını karşıladıklarını kaydeden Arınç Göksu, şunları söyledi:

"Artık kullanıcılar bir ürünü almadan önce birden fazla tarayıcı sekmesi açıp fiyat kıyaslamak yerine tek bir adreste tüm fiyatları görüp satıcılara ulaşabiliyor. Ayrıca bir tasarruf bilinci de oluştu. Bu da fiyatın daha fazla araştırılmasına yol açtı. 2020'de Cimri'ye yönelen tüketici trafiği 2 kattan fazla arttı. Fiyat karşılaştırmada en çok bakılan ürünler dönemsel olarak değişiyor. Bir dönem koruyucu maskeler, bir dönem mutfak eşyaları, bir dönem uzaktan eğitim için gerekli teknolojiler ilgi gördü. Spor malzemesi, evde çalışma ürünleri öne çıktı. Dönemsel olarak kategoriler değişiyor. 10 milyondan fazla ürünü binden fazla mağaza teklifi ile kullanıcının en kolay anlayabileceği şekilde karşılaştırıyoruz. Fiyat değişimlerini takip ediyor ve ziyaretçilerimize sunuyoruz."

Süpermarkette 3 kat artış

Cimri.com CEO'su Arınç Göksu da, alışveriş yapma biçiminin sanala kaydığını anımsatarak, "Online mağaza ve marketlerdeki aynı ürünleri hem özellik hem de fiyat açısından karşılaştırma isteği de arttı. Cimri.com'da süpermarket kategorisi 2020 mart ayında, 2019 mart ayına göre 3 katın üzerinde artış gösterdi.

Özellikle pandemi öncesinde hiç online alışveriş yapmayan birçok kişinin bu dönemde online alışverişle tanışmış olması tablonun değişiminde büyük bir etki yarattı. E-ticaretin konforuna alışan tüketicideki alışkanlık değişiminin kalıcı olmasını bekliyoruz. Bu çerçevede pandemi sonrasında da tüketicilerin e-ticarete yoğun ilgi göstermeye devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.