2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu
|29 Mart 2021 10:25
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2021'in en iyi akıllı telefonu açıklandı. Aynı zamanda en bütçe dostu telefon ve en iyi bataryaya sahip cihazlar da duyuruldu.
Akıllı telefonlar üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Apple'ın iPhone 12 Pro Max, 2021'in en iyi telefonu oldu.
Consumer Reports tarafından her yıl hazırlanan araştırmada Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G en iyi Android tabanlı telefon seçildi.
Şirketin geçen yıl hazırladığı raporda Apple'ı öne çıkartan özellikler arasında şunlar sıralandı
Daha hızlı işlemci, ultra keskin OLED ekran, kamera teknolojisi ve 5G desteği.
Apple'ın yeni iPhone modelini ise bu eylülde tanıtması bekleniyor. Yeni cihazın adının iPhone 13 mü olacağı yoksa başka bir isim mi tercih edileceği henüz net değil.
En iyi Android telefon - Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
En iyi bütçe dostu telefon - OnePlus Nord N10 5G
En iyi batarya ömrünü sunan telefon - OnePlus Nord N100
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