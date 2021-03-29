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Muş'ta kar kalınlığı 6 metreye ulaştı

Karla mücadele eden ekipler, kalınlığın 6 metreye ulaştığı yollarda yürüttüğü çalışmayla 159 köy yolunu ulaşıma açtı.
 29 Mart 2021 10:26
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Mart ayında kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, kapanan köy yollarında yol açma faaliyetleri yürütüldü.

Yolları ulaşıma açmak için 'Kar Kaplanları' isimli özel ekipler seferber oldu.

159 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan karla mücadele ekipleri, zorlu şartlarla mücadele etti.

KAR KALINLIĞI 6 METRE

Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı ve adeta kardan tünellerin oluştuğu Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine karşı adım adım ilerleyebildi.

10 KÖY, 21 MEZRA YOLU TEMİZLENDİ

Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolu kardan temizledi.

İlkbahar mevsiminin beklentisi içerisindeyken yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar, 6 metreye ulaşan kar kalınlığı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olarak çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda çığ tehlikesi korkusuyla yol açma çalışmalarını adım adım sürdürebildiklerini anlatan iş makinesi operatörü Ahmet Yüksel ise, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığını belirtti.

Zorlu yol koşullarına rağmen ilerlemekte zorluk çektiklerini ifade Yüksel, iş makineleriyle geçtikleri yerlerde adeta kardan tünellerin oluştuğunu söyledi. Yüksel, buna rağmen bütün köy yollarına ulaşımın başarılı bir şekilde sağlandığını söyledi.
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