Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 43 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.
|29 Mart 2021 10:01
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Erzurum'da, son günlerde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte bu nedenle 17 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.
- Erzincan
Erzincan'da da kar ve tipi sebebiyle il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 3, Kemah'ta 2, Refahiye'de 6, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel idaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için 7 ekip olarak 8 greyder, 6 kepçe ve 3 bıçaklı kamyon ile çalışma yürütüyor.
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