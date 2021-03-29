1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TİSK istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istiyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinin, ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşinceye kadar devam etmesinin, istihdamın korunması açısından önemli olduğunu bildirdi.
 29 Mart 2021 10:01
+Aa- Yazdır
TİSK istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istiyor

Akkol, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sürecinin başından bu yana TİSK olarak önceliklerinin, çalışanların sağlığı ve istihdamın korunması olduğunu belirtti.

Üretimin durdurulmak zorunda kalındığı dönemlerde çalışanların mali kayıp yaşamaması için her türlü katkıyı sağladıklarını aktaran Akkol, bu dönemde hükümetin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini kaydetti.

Kısa çalışma ödeneğin, işletmelere can suyu olduğunu, bu uygulamayla çalışanlara 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldığını vurgulayan Akkol, sağlanan destek ve iş birliğinden dolayı paydaşlara ve hükümete teşekkür etti.

Salgının getirdiği olağanüstü koşulların devam ettiğine işaret eden Akkol, kısa çalışma ödeneğinin sona erdirilmesi kararından sonra dünya ekonomisini etkileyen önemli gelişmelerin ortaya çıktığına dikkati çekti.

- İstihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesi önemli

Çip krizi, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen yük gemisi kazası ve yeni mutant virüslerle dünyadaki Kovid-19 vaka artışları nedeniyle ortaya çıkan üretim, ihracat sorunlarının, mevcut durumun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurduğuna vurgu yapan Akkol, gerek bu koşullar gerekse hizmet sektörlerinin tam toparlanamaması nedeniyle istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesinin önemini dile getirdi.

Akkol, şu bilgileri verdi:

"Bu doğrultuda kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar devam etmesinin, istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte Mecliste bekleyen asgari ücret teşvikinin tüm yılı kapsayacak şekilde yasalaşmasının, istihdamını korumaya gayret eden işletmelere can suyu olacağını düşünüyoruz. Tüm dünyada yeni normal düzene geçişle birlikte, yeni nesil çalışma yöntemlerine verilecek desteklerin, istihdamımızı artırarak yolumuza devam etmemize büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu düşündüğümüz istihdamın korunması ve artırılması için var gücümüzle çalışmaya her zaman hazırız. İş birliğiyle atılacak adımlarla istihdamımızı ve çalışma hayatındaki sosyal barışı daha da güçlendireceğimize olan inancımız tamdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak
29 Mart 2021 11:03		 Rüzgar ve güneş, elektrik üretiminde kömürün tahtını salladı
29 Mart 2021 09:40
Ekonomide önemli uyarı: Ödeme ve başvuruda son 2 gün
29 Mart 2021 09:23		 Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
29 Mart 2021 08:14
E-ticaret'ten soğutan hareketler bunlar
29 Mart 2021 07:40		 Türk firmasından 46 ülkeye 'atık teknolojileri' ihracatı!
28 Mart 2021 21:32
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
28 Mart 2021 20:25		 Yozgat'ta üretilip, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
28 Mart 2021 17:58
Online banka müşterisi olma dönemi başlıyor
28 Mart 2021 17:15		 Cemil Ertem'den MB açıklaması: Yolun varacağı yer, menzil belli
28 Mart 2021 09:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek11:03 - Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak11:02 - Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı11:01 - Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti11:00 - Altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor10:59 - Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak
10:56 - İlkokul öğrencilerine origami sanatı ile matematik eğitimi10:47 - Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Güçlendirilecek10:44 - Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı10:43 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı10:26 - Muş'ta kar kalınlığı 6 metreye ulaştı10:25 - 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu
10:23 - En ucuzun peşinde sanki sanal hafiye!10:18 - İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak10:18 - Genç kadına 'Sen niye bu fotoğrafı beğendin' dayağı10:08 - Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi10:04 - Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?
10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
İkinci el araç alacaklara 'zam' uyarısı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en çok gitmek istediğimiz ülkeler 1
jüt ip 1
bilmeden yaşamak 1
şu anda dinlenen şarkı 1
turfanda 1
magnum 2
popüler 2
mestan 1
pruva 1
kantaron balı 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam