Genç kadına 'Sen niye bu fotoğrafı beğendin' dayağı
|29 Mart 2021 10:18
|+Aa- Yazdır
İstanbul'dan 4 yıl önce İzmir'e taşınan Zeynep Ç. (24), bir kahve dükkanında barista olarak çalışmaya başladı. Aynı işyerinde çalışan Berk Öcalan'la arkadaş oldu. İkisi aynı eve taşındı. 23 Mart gecesi Zeynep Ç. sosyal medya hesabından bir arkadaşının fotoğrafını beğenince ikili arasında tartışma çıktı. Zeynep Ç.'nin iddiasına göre kıskançlık krizine giren Berk Öcalan eline geçirdiği beyzbol sopasıyla genç kadını 4 saat boyunca darp etti.
YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Hürriyet gazetesinin haberine göre ertesi gün polise sığınan Zeynep Ç. yaşadıklarını şöyle anlattı: Berk ile 1.5 yıldır sevgiliyiz, beraber yaşıyorduk. Birkaç defa ayrılıp barıştık. Yaklaşık 5 ay önce de yine bir tartışmamız sonucunda ben annemin yanına İstanbul'a gitmiştim ancak daha sonra barıştık ve İzmir'e döndüm. Olay günü evde Berk bana bir erkek arkadaşımın sosyal medyadan beğendiğim fotoğrafını gösterdi ve bana 'Sen niye bu çocuğun fotoğrafını beğendin, bu kim' diyerek tartışmaya başladık. Daha sonra Berk iyice çıldırdı, ben ne dersem inanmamaya başladı.
"BEYZBOL SOPASIYLA VURDU"
Tokat attı, kafama, yüzüme yumruk attı. 'Senin gözün dışarıda herhalde' diyordu. Beyzbol sopasıyla bacaklarıma, göğsüme, koluma vurdu. Kolum kırıldı. Telefonumu aldı, kapıyı üzerime kilitledi. Berk ertesi gün içki şişesini bulamayınca bana yine vurdu. Sonra da annesine gönderdi. Ben de polise gittim. Polisler ambulans çağırdı. Hastaneden çıkınca da İstanbul'a döndüm. Berk o gece annemi arayıp, 'Kızını dövdüm ama niye dövdüm soruyor musun' demiş."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
29 Mart 2021 10:44
|Devlete sığındı bahis çetesini çökertti
29 Mart 2021 09:21
|Genç çifti motosiklet kazası ayırdı
29 Mart 2021 08:44
|Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
29 Mart 2021 08:43
|Tekirdağ'da vahşet! Gömdükten sonra kepçeyle düzelttirmiş
29 Mart 2021 07:49
|'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
29 Mart 2021 07:29
|Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
29 Mart 2021 07:15
|Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
28 Mart 2021 22:33
|Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
28 Mart 2021 21:24
|Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı
28 Mart 2021 20:31