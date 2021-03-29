Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütüphane Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında bilginin, medeniyetin ortaya çıkmasından bugüne insan bilincinin, algı ve anlayışının, sorgulama, öğrenme, çözüm bulma ve üretme kabiliyetlerinin ulaştığı bütün sonuçlar olduğunu belirtti.

İster fenni ister sanat ve edebiyat gibi estetik ve düşünsel olsun, ihtiyaçların bir gereği olarak ulaşılan bu sonuçların korunması ve gelecek kuşaklara eksiksiz aktarılmasının elzem olduğuna işaret eden Ersoy, "İşte kurduğumuz medeniyetin geriye gitmesini önlemek, sürekli gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak için yerine getirilmesi gereken bu sorumluluğun kurumsal ismi kütüphanedir. İnsanlığın hafızası kütüphaneler bilgiye erişimi, onun kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak, geçmişimizden geleceğimize uzanan güvenli bir yol inşa eder. Okuma, öğrenme, araştırma gibi kişisel gelişimi destekleyen, özgüveni güçlendiren ve donanımlı bireyler olmamızı sağlayan alışkanlıkların kazanılmasını sağlar." ifadelerini kullandı.

Ersoy, bugün gelinen noktada kütüphanelerin bu faydaları sadece kitaplarla değil seminer, sergi, eğitim ve özgün etkinliklerle de sağlayan, pekiştiren yaşam alanları olduğunu vurguladı.

Bir yandan bu konsepti yaygınlaştırırken aynı zamandan gar, havalimanı, AVM, bebek ve çocuk kütüphaneleri gibi yaşamın her anında ve herkese hitap eden kurumsal bir anlayışı da hayata geçirdiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca bilişim teknolojilerinin sunduğu olanak ve yenilikleri kullanarak, dijital dünyayı da milletimize kütüphane hizmeti sunmak için kullanıyoruz. Kütüphane Haftası vesilesiyle bu denli önemli bir sorumluluğu üstlenen ve özveriyle yerine getiren bütün kütüphane çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarımın bu gayretlerine, ailelerimizin çocuklarını kütüphanelere yönlendirme noktasında daha kararlı ve katılımcı bir tavır sergileyerek destek olmalarını rica ediyorum. Çocuklarımıza merak ettikleri, ilgi ve sevgi duydukları, öğrenmek istedikleri her konuya açılan kitap adında muazzam bir kapı olduğunu ve sayısız kitabı barındıran kütüphanelerin hayatlarına zenginlik, renk ve değer katacağını, hiç bilmedikleri, duymadıkları yeni dünyaları keşfetme imkanı sunacağını öğretin. Kütüphaneler dersleri için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettikleri bir alışkanlık olsun."