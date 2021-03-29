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Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
 29 Mart 2021 10:44
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Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Oktay A. idaresindeki 34 DTA 111 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı PTT Posta Dağıtım Merkezi önünde polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen ekip otosundaki 2 polis memur ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı polisler ile otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polislerinden birinin taburcu edildiği, diğerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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