Mersin'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
|29 Mart 2021 10:44
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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Oktay A. idaresindeki 34 DTA 111 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı PTT Posta Dağıtım Merkezi önünde polis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen ekip otosundaki 2 polis memur ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı polisler ile otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı polislerinden birinin taburcu edildiği, diğerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Hafif yaralanan otomobil sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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