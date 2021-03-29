1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevlerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı
 29 Mart 2021 10:59
+Aa- Yazdır
Kampüs cezaevlerine kütüphane kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 24 Ekim 2019'da Adalet Bakanı Gül ile imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında cezaevlerindeki kütüphanelere kitap ve eğitim desteği vermeye başladıklarını anımsattı.

Ersoy, "Hem kütüphanelerimizde bulunan 17 milyon kitap ve 4 milyon yayınla birlikte 21 milyon kitap ve yayına cezaevleri kitaplıklarının ve cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, çalışanların ve ailelerin erişimine sağladık. Protokol kapsamında 31 Aralık 2020 sonuna kadar 230 bin kitap ödünç verildi. Bu yılın ilk 3 ayında da 25 bin 500 kitap ödünç verme işlemi gerçekleştirildi." dedi.

Kovid-19 salgını sebebiyle birçok tutuklu ve hükümlüye izin verildiğini, kütüphanelerin de salgın sebebiyle kapalı olduğunu hatırlatan Ersoy, buna rağmen bu sayıların ihtiyacın ve talebin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tutuk ve cezaevlerindeki kitaplıkları, il ve ilçe kütüphaneleriyle eşleştirdiklerini ve onlardan destek almalarını sağladıklarını anlatan Ersoy, özellikle kampüs cezaevleri yerleşkelerinde tutuklular, hükümlüler ve çalışanların orta büyüklükte bir ilçe nüfusu oluşturduğunu, ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir protokol yapma gereği duyulduğunu vurguladı.

Ersoy, "İlk etapta Ankara Sincan ve Kayseri'deki cezaevlerinde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. 11 kampüs tipi cezaevlerinde de hızlı bir şekilde kütüphaneler oluşturulacak. Tutuklu ve hükümlülerin son yayınlara hızlı erişimi sağlanacak. Cezaevlerinde ağırlıklı olarak kitap tedariği bağışlarla oluyordu, bağışlar ikinci ellerle oluyordu. Son yayınlara ulaşamamış oluyorlardı. Çalışmayla bu ihtiyacı karşılamış olacağız. Kütüphanelerde işitme engelli tutuklu ve hükümlüler için sesli kitap ve materyalleri de oluşturuyoruz. Bakıldığı zaman büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak." dedi.

Bakan Ersoy, sözlerinin sonunda, 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve kütüphane çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

- "Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözlerine "Çağları Aşan Söz Teması" ile düzenlenen 57. Kütüphane Haftası'nı kutlayarak ve haftanın yeni ufuklara yol açmasını temenni ederek başladı.

Bir suç neticesinde hüküm alarak ceza infaz kurumlarına giren insanların cezalarının ardından hayata hazırlanmalarının kendileri için öncelikli konu olduğunu belirten Gül, "İnfaz rejiminin temel amacı da insanımızı topluma yeniden kazandırmaktır. Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır." dedi.

Bakanlığın eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında sağladığı köklü destek ve faaliyetlerin hükümlülerin bireysel gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gül, tüm çalışmaların özünde insanın yeniden topluma kazandırma düşüncesi yattığını kaydetti.

Gül, bir suç karşısında verilen cezanın temel amacının bir daha o suçun işlenmemesi ve suç işleyen kişinin topluma tekrar kazandırılması olduğunu belirtti.

- "Cezaevlerimizde Ocak 2021 itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunmaktadır"

Cezaevindeki hükümlülerin kitaplara erişimine ilişkin 24 Ekim 2019'da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevlerimizde Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunmaktadır. Bu iş birliği protokolüyle halk kütüphanelerinde bulunan 17 milyon yayına ücretsiz ve kolayca erişir hale gelmişlerdir. Yine böylece ödünç kitap alma sürecini başlattık. 15 günlüğüne ilgili kütüphaneden cezaevinde kalan kişi kitap alıyor ve tekrar onu iade ediyor. Ekim 2019'dan bugüne kadar 255 bin kitap hükümlü ve tutuklular tarafından ödünç alınmıştır."

Gül, bugün kampüs ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayınlara kavuşmaları için bir kütüphane kurulması için iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirten Gül, "Bu protokolle Silivri, Sincan, Maltepe, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tarsus, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Hatay, Afyonkarahisar, Van Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmış olacaktır. Hem görev yapan personelimiz ve aileleri hem de cezaevindeki hükümlü ve tutuklular kütüphanelere kavuşmuş olacaklar." dedi.

Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için eğitim ve öğretim faaliyetlerine desteklerinin, iş ve meslek edindirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Ocak 2021 İyi Hal Uygulamaları kapsamında olumlu puan kriterleri belirlenmiştir. Burada da kitap okuyan hüküm ve tutuklulara olumlu puan verilmekte. İyi hal incelenirken kriterler arasına kitap okuma Ocak 2021'den itibaren eklenmiştir. Kitap okuma alışkanlığı hususunda yönetmelikte düzenleme yapacağız. Bu konuda da teşviklerimizi sürdüreceğiz."

Milli Eğitim Bakanlığı ile bir ilk olarak cezaevi okullarının açılışını yaptıklarını anımsatan Bakan Gül, 6 yeni adalet meslek eğitim merkezi de açtıklarını vurguladı.

- Kitap bağış kampanyası düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüteceğimiz kitap bağış kampanyamızı da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Özellikle bu çerçevede cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulara destek olabilmek, topluma entegresini sağlayabilmek adına sosyal sorumluluk projesine hepinizin desteğini bekliyoruz. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz birlikte bu kampanyayı sürdürecekler. Alışveriş merkezlerine, şehirlerin belirli merkezlerine, adliye önlerine kitap kumbarası koyarak bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşları bu kampanyaya davet ediyorum."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapuda sahteciliğin önüne Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'yle geçilecek
29 Mart 2021 11:05		 Kırıkkale'de çıkan kavgada başına sert cisimle vurulan kişi hayatını kaybetti
29 Mart 2021 11:01
İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
29 Mart 2021 10:45		 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı
29 Mart 2021 10:43
HES hileleri hepimizi riske atıyor
29 Mart 2021 09:55		 İçişleri: Kısıtlamada 21 bin 495 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
29 Mart 2021 09:30
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
29 Mart 2021 09:25		 CHP'li kadınlar Danıştay'a başvuruyor
29 Mart 2021 08:21
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
29 Mart 2021 06:15		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
29 Mart 2021 00:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:04 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında cezaları az buldu12:56 - 'Anne Taksi' hizmeti annelere ve hamilelere kolaylık sağlıyor12:54 - Tel Rıfat'ta YPG saldırısında iki SMO askeri şehit oldu12:47 - Google Play'de oynanan 444 bin 258 oyundan 8 bin 383'ü Türk yapımı12:45 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da
12:44 - Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı12:30 - İkinci el araç alacaklara 'zam' uyarısı!12:28 - Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama12:25 - Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor12:23 - PKK'nın Gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi12:21 - Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
12:20 - Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Süveyş Kanalı'na alternatif' açıklaması12:18 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi12:10 - ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Toplantıları tamamlandı12:05 - Elazığ'da bir trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu12:03 - YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı
11:51 - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
İkinci el araç alacaklara 'zam' uyarısı!
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
DSÖ virüsün kaynağını tespit etti
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ceran 1
196sekiz 1
höpürdetmek 1
İndir şu arka ayaklarını 1
tahattür 1
süper solucan ay 1
lomboz 1
haddini bilmek 1
turfanda 1
altın mikrofon 2
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam