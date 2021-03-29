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Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programına göre, bugün sisteme tanımlanan risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da bu aşamada öncelikli aşı yaptırabilecek-
 29 Mart 2021 11:02
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Türkiye'de Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programına göre bugün 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.

Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde aşısını yaptırmaya gelen 63 yaşındaki Necati Yavaş, aşı olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yavaş, aşı sonrası ağrı hissetmediğini belirterek, "Gayet iyi hissediyorum kendimi. Herkesin aşı olmasını istiyorum, herkes aşılanmalı." dedi.

Aşı olmaya gelenler arasında yer alan Mehmet Parlak da sağlığın korunması için herkesin mutlaka aşını yaptırması ve bilimsel öneriler doğrultusunda davranılması gerektiğini söyledi.

Aşılanmaya eşi ile gelen 60 yaşındaki Ali Ülger de "Devletimize teşekkür ederim. İnsanlarımıza böyle bir hizmet veriyorlar. Bu melaneti inşallah hep birlikte atlatacağız. Mutlaka devletin aldığı tedbirlere uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Bu hastalığı hep beraber atlatalım, bireysel olarak atlatmak mümkün değil." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ali Ülger'in eşi Sabriye Ülger de salgının bir an önce bitmesini temenni ettiğini ifade ederek, "İnşallah kurtulacağız bu musibetten. Aşılanma ile bu hastalıktan kurtulalım artık." diye konuştu.

- Aşılama, belirlenen takvime göre devam edecek

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek ya da 'Alo 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

Anadolu Ajansı
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