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3 çocuk annesi kadın kendisini ağaca asarak intihar etti

Besni'de yaşayan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Hamide G. evinin bahçesindeki ağaca bağladığı iple kendisini asarak intihar etti.
 29 Mart 2021 11:21
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Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Hamide G., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı.

Eve gelen yakınları, Hamide G.'yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
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