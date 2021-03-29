3 çocuk annesi kadın kendisini ağaca asarak intihar etti
|29 Mart 2021 11:21
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Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni
otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Hamide G., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı.
Eve gelen yakınları, Hamide G.'yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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