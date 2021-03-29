İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı
|29 Mart 2021 11:25
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İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir İçerenköy'deki sebze meyve halinde faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, nüfuz ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tefecilik olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, İstanbul ve Muğla'da 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 5 yedek şarjör, 350 mermi, 2 çelik yelek ve muşta ile çok sayıda çek, senet ve sözleşme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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