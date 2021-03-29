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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 29 Mart 2021 11:26
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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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