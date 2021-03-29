THK Şube Başkanı Altıkulaçoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Kurumu (THK) Kastamonu Şube Başkanı Tahir Altıkulaçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
|29 Mart 2021 11:28
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THK Kastamonu Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Altıkulaçoğlu'nun Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamada, "Cenaze bugün öğle namazını müteakip Devrekani Vakıf Mezarlığındaki aile kabristanlığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verilecektir. Cenaze namazı Nasrullah Camisi'nde kılınacaktır. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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