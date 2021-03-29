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Elazığ'da bir trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu
Elazığ'daki bir binanın trafosunda, akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu.
|29 Mart 2021 12:05
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Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi'nde onarım çalışmalarının sürdüğü binadaki görevliler, elektrik kesintisi nedeniyle trafoya baktıklarında, akıma kapılarak hayatını kaybeden bir kişinin cesedini fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki C.K'ye ait olduğu belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları aramada, kesici alet ve pense gibi malzemeler buldu.
Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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