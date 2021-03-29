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YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, YÖKDİL/1 soru ve cevaplarını yayımladı. Adaylar, soruların tamamına aday işlemleri sisteminden ulaşabilir.
 29 Mart 2021 12:03
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YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı

2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

İngilizce Fen Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
İngilizce Sağlık Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
İngilizce Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
Arapça Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
Memurlar.Net
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