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Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın yapacağı ve yüzde 15 seyirci alınacak Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkacak.
 29 Mart 2021 12:25
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Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri saat 15.00'te www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
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