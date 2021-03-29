Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURAN SORU Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de, bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. İşte birçok kişi tarafından araştırılan Osmanlı padişahı sorusunun cevabı...