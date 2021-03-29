Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de, arama kararı bulunan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.
|29 Mart 2021 12:44
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