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Google Play'de oynanan 444 bin 258 oyundan 8 bin 383'ü Türk yapımı

Platformdaki mobil oyunların puan ortalaması 3,78 iken Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 3,94
 29 Mart 2021 12:47
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Google Play'de oynanan 444 bin 258 oyundan 8 bin 383'ü Türk yapımı

Mobil uygulama veri analizi şirketi 42matters tarafından gerçekleştirilen 2021 Türkiye Mobil Oyun İstatistikleri araştırmasına göre, Google Play'de yer alan 444 bin 258 oyunun 8 bin 383'ü Türk yayıncılara ait.

IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek açıklamasında yer verilen 42matters araştırmasına göre, Google Play'de 173 bin 421 oyun yayıncısı arasında 2 bin 797'den fazla Türk yayıncı bulunuyor. Google Play'de 444 bin 258 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu oyun sayısı ise 8 bin 383'e ulaşmış durumda.

Türk yayıncıların sunduğu mobil oyunlar, oyun başına ortalama 767 bin 64 indirilmeye sahip ve tüm mobil oyunların ortalaması olan 456 bin 73'den daha fazla indiriliyor.

Mobil oyunların puan ortalaması 3,78 iken Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 3,94 seviyesinde bulunuyor.

Türk yayıncıların oyunlarının yüzde 3'ü ücretli kategorisinde bulunuyor. Oyunların yüzde 87'si reklam içerirken yüzde 28'inde uygulama içi ödemelerden yararlanılıyor.

Türk yayıncıların oyunlarının yüzde 18'i ise hem Google Play hem de App Store yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, yerli oyun geliştiricilerinin salgına rağmen hızla yol kat ettiklerini belirtti.

Şenel, "Oyun geliştiricilere verilen destekler ve artan bilinç, ülkemizdeki oyun pazarının büyümesini sağlıyor. Türk oyun sektörünün çok katmanlı bir endüstriye dönüşmesi, devlet desteklerinin daha fazla girişimciyle buluşmasıyla doğru orantılı. Oyun geliştiriciler başta personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda destek alma olanağına sahip." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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