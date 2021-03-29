Tel Rıfat'ta YPG saldırısında iki SMO askeri şehit oldu
Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin, Azez'deki Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına saldırısında iki SMO askeri şehit oldu.
|29 Mart 2021 12:54
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Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Rıfat bölgesindeki Kefer Kaşır köyündeki YPG/PKK'lı teröristler, cephe hatlarından SMO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı.
YPG/PKK ile SMO arasında çatışma çıktı.
Çatışmalarda terör örgütü YPG/PKK, füzeyle SMO aracını hedef aldı.
Saldırıda iki SMO askeri şehit oldu.
Terör örgütü YPG/PKK ile SMO arasında çatışmalar sürüyor.
YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.
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