Virüsün zirve yaptığı kente, Ankara ve İstanbul'dan polis takviyesi
|29 Mart 2021 13:26
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Korona virüsünün pik yaptığı Samsun'da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Daha önce Mecidiye Caddesi'nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi'nde de bugün başladı. Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun'a Ankara ve İstanbul'dan takviye polis ekipleri geldi.
İstiklal Caddesi Mecidiye Caddesi'nde olduğu gibi bariyerle çevrildi. Samsun polisi ve gelen takviye ekipler caddeyi tamamen kontrol altına aldı. Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı. Bazı ara sokaklarda denetimlerin araçlar üzerinde de gerçekleştirildiği görüldü. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Samsun'da polis teyakkuza geçti.
Yapılan çalışmalara karşın vatandaşlar denetimlerin artırılmasını olumlu bulduklarını ancak uygulamada geç kalındığını dile getirdiler.
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