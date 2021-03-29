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'90 kişinin PCR testleri karıştı' iddiasına Valilikten inceleme

Eskişehir'de testi pozitif olmasına rağmen veri giriş hatasıyla kişilerin PCR testleri negatif görünürken, negatif olanlar ise pozitif olduğu sanılarak evlerinde ilaç tedavisine alındı.
 29 Mart 2021 13:36
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'90 kişinin PCR testleri karıştı' iddiasına Valilikten inceleme

Yanlışlık ise yapılan kontroller sonrasında fark edilerek test sahipleri tek tek aranarak bilgilendirildi. Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'deki bir hastanede yaklaşık 90 kişinin corona virüs PCR test sonuçlarının veri giriş programında yapılan hatayla karıştığı iddia edildi.

Eskişehir'de corona virüs tedavisi sağlayan üç hastaneden biri olan şehir hastanesinde geçen perşembe günü 90 kişiye Covid-19 PCR testi yapıldı. Test sonuçlarının bilgisayar programına veri girişi yapılan sistemde iddiaya göre blok halinde tümü negatif ya da pozitif olarak hatalı olarak işaretlendi.

NEGATİFE POZİTİF, POZİTİFE NEGATİF İŞARET

Aslında testi negatif olanlara 'pozitif' olduğu bilgisi verilirken, 'negatif' olanlara ise test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi.

Test sonuçlarının sisteme aktarılmasının ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, sistem üzerinden PCR testi pozitif çıkanlarla ilgili prosedürü işleterek evlerinde tedavi olacaklara ilaç verdi.

Test sonuçlarının hatalı olduğu ise yapılan kontrollerle fark edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Filyasyon ekiplerince testi karıştırılan 90 kişi aranarak yanlışlık olduğu ifade edildi. Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, Eskişehir Valiliği'nin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

'YANLIŞLIK OLDU NEGATİFSİN'

Sosyal medyada testi yanlış çıktığını ifade eden N.S.K, paylaşımda bulunarak, "Bana da yapıldı test yaptılar, önce pozitifsin diye aradılar. 3 saat sonra yanlışlık olmuş negatifsin dediler" ifadelerini kullandı.

Babasına ait testin yanlış çıktığını ifade eden M.P. de "Babama da test yaptılar. Akşam Sağlık İl Müdürlüğü'nden mesaj geldi, pozitif diye. Sabah doktoru geldi sonuçlar negatif dedi. Üç gündür hastanede karantinadayız" dedi.

Şehir hastanesinin de konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
DHA
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