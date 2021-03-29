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YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri'ne bugünden itibaren 3 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.
 29 Mart 2021 13:39
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YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları başladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin 2021 yılı başvurularının alınma süreci bugün itibarıyla başlamış olup 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. YÖK Üstün Başarı Ödülleri, 'Bireysel' ve 'Kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler http://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur." bilgisini paylaştı.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında, "Bireysel Ödüller" başlığı altında, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal ve beşeri bilimler" olmak üzere üç farklı alanda "Yılın Doktora Tezi Ödülü" veriliyor.

"Kurumsal Ödüller" kapsamında ise "topluma hizmet ödülü", "uluslararası iş birliği ödülü", "üniversite-sanayi iş birliği ödülü" ve "yerel kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere dört ayrı kategori bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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