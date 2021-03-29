YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları başladı
|29 Mart 2021 13:39
|+Aa- Yazdır
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin 2021 yılı başvurularının alınma süreci bugün itibarıyla başlamış olup 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. YÖK Üstün Başarı Ödülleri, 'Bireysel' ve 'Kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler http://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur." bilgisini paylaştı.
YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında, "Bireysel Ödüller" başlığı altında, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal ve beşeri bilimler" olmak üzere üç farklı alanda "Yılın Doktora Tezi Ödülü" veriliyor.
"Kurumsal Ödüller" kapsamında ise "topluma hizmet ödülü", "uluslararası iş birliği ödülü", "üniversite-sanayi iş birliği ödülü" ve "yerel kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere dört ayrı kategori bulunuyor.
2- YÖK Üstün Başarı Ödülleri, "Bireysel" ve "Kurumsal" olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler https://t.co/Y63dO04RSx adresinde mevcuttur.M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 29, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti
28 Mart 2021 11:45
|YÖK'ten denklikle ilgili yanıltıcı bilgilere ilişkin öğrencilere uyarı
26 Mart 2021 14:57
|Sinop Üniversitesi, vaka artışı nedeniyle yüz yüze eğitimi erteledi
23 Mart 2021 13:56
|YÖK 'geçit yok' dedi ama Marmara Üniversitesi'nde 'adrese teslim' ilan verildi
23 Mart 2021 08:06
|Türkiye Akademik Performans Analizi-2021
23 Mart 2021 00:03
|Üniversiteden cami inşaatı açıklaması: Bütçeden para aktarılmadı
22 Mart 2021 14:48
|YÖK'ten yatay geçiş usülsüzlüğü ile ilgili suç duyurusu
19 Mart 2021 13:54
|Trakya Üniversitesi desteğiyle Romanya'da ilahiyat fakültesi kurulacak
18 Mart 2021 12:00
|Boğaziçi 'nano' ilacın peşinde
17 Mart 2021 07:35
|YÖK'ün girişimleriyle akademide KBRN araştırmaları yükselişe geçti
16 Mart 2021 11:48