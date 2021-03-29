Piknik alanları yasak olunca gölün ortasında mangal yaktılar
|29 Mart 2021 14:01
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Adana'da mesire alanları yasak olduğu için teknede mangal yaktılar
Adana'da, kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte güneşli havayı fırsat bilenler, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki mesire alanlarına akın etti. Mangal yakmanın yasak olduğu mesire alanının açığındaki bir tekne üzerinde 3 arkadaşın mangal yaktığı anlar, drone ile havadan görüntülendi.
Koronavirüs risk haritasında 'sarı' renkli kategoride yer alan orta riskli kentte yerinde normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından gevşetilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilip mesire alanlarına akın etti.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
Su kenarında boş yer kapmak için birbirleriyle yarışan vatandaşların otomobillerinden yüksek seste müzik açıp oyunlar oynaması dikkat çekti.
Mesire alanlarında mangal yakma yasağı devam ederken, 3 arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yakması görenleri şaşırttı.
Havadan görüntülenen arkadaş grubu kimseye aldırış etmeden etlerini pişirmeye devam etti.
'Artık herkes sıkıldı ve kendisini saldı'
Ailesiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarmaya geldiğini söyleyen Yasin Kut, göl kenarlarının çok kalabalık olduğunu ve herkesin akın ettiğini belirterek, "Genelde kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Tedbir almayan insanlar yüzünden evde duruyoruz. Herkes kurallara uyarsa çok iyi olur'' dedi.
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