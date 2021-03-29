1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu Valisi'nden Ramazan'a yönelik koronavirüs uyarısı

Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Ramazan ayında geçen sene maalesef teravihlere gidememiştik. Hatta bir ara cumalar da askıya alınmıştı. Kısacası camiler bile kapanma noktasına gelmişti. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelmemek adına tedbirleri kendimiz belirleyelim ve ona göre uygulamayı yapalım."
 29 Mart 2021 14:21
+Aa- Yazdır
Bolu Valisi'nden Ramazan'a yönelik koronavirüs uyarısı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl ramazanda uygulanan kısıtlamalara yeniden dönülmemesi için vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ümit, kentte son günlerde yaşanan Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin bir yıldır Kovid-19'la mücadele ettiğini, çok başarılı olunan ve zaman zaman kontrolden çıkma noktasına gelen süreçlerin yaşandığını hatırlatan Ümit, "Bolu'da hem mutasyonda hem de koronavirüste bu artışı maalesef görüyoruz. Tedbirlerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik şart." ifadesini kullandı.

İl dışından gelen misafirler konusunda temkinli olunması, hasretlerin yüreğe gömülmesi gerektiğini vurgulayan Ümit, şöyle devam etti:

"1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme başladı. Bu artışlar da ondan sonra meydana geldi. Bilindiği gibi 1 Mart'a kadar her taraf kapalıydı. Aynı yerlerin tekrar kapalı olmasını istemiyorsak, tekrar başa dönmek istemiyorsak, tedbirleri hep beraber tam olarak uygulamamız gerekiyor. Şu sıralarda ilimizin seviyesinin yükselmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hepimizi rahatsız ediyor. İnşallah hep beraber bunu tekrar kontrol altına alacağız."

- "Tedbirleri kendimiz belirleyelim"

Ramazanın yaklaştığını hatırlatan Vali Ümit, "Ramazan ayında geçen sene maalesef teravihlere gidememiştik. Hatta bir ara cumalar da askıya alınmıştı. Kısacası camiler bile kapanma noktasına gelmişti. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelmemek adına tedbirleri kendimiz belirleyelim ve ona göre uygulamayı yapalım." dedi.

Vali Ümit, ramazana yönelik hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hafta içerisinde bitecek. İlimiz genelinde evinde yemek yapamayan, ekonomik sıkıntıda olan ne kadar vatandaşımız varsa toplu yemek yapacağız, evlerine kadar götüreceğiz. Valiliğimizin organizasyonunda Türk Kızılay ekiplerinin öncülüğünde yapacağız. Yardımsever vatandaşlarımızın da katkılarını alıyoruz. Gerekli tedbirler alındı. Çalışmalar hem yardımlaşma hem de ikram noktasında kurallara uygun yapılacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu
29 Mart 2021 14:36		 Tuzla'da 2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
28 Mart 2021 20:24
Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor
28 Mart 2021 17:20		 Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı
28 Mart 2021 14:03
Kastamonu'da gönüllü gençler köy okuluna 'mutluluk' taşıdı
28 Mart 2021 11:42		 Baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
28 Mart 2021 09:55
17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü
28 Mart 2021 08:53		 Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti
27 Mart 2021 19:19
535 yıllık caminin penceresinde Kayı sembolleri bulundu
27 Mart 2021 18:34		 Çöken Karadeniz bağlantı yolu için servis yolu yapılacak
27 Mart 2021 18:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - Bakan Pakdemirli: Şura sonuç belgesi ve eylem planı Ekim'de açıklanacak15:14 - Hadise dava açıyor: Clubhouse'da sesi taklit edildi15:06 - AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret14:56 - Prof. Başal, lösemi tedavisinin ardından hayatını kaybetti14:47 - Eşinin üzerine benzin döküp yaktı sonra da söndürmeye çalıştı14:42 - Otomotiv sanayisinde konteyner ve yüksek fiyat sıkıntısı
14:38 - THY ramazan ayına özel kampanya başlattı14:36 - Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu14:32 - İçişleri Bakanı Soylu'ya 'hakaret' davasında iki sanığa para cezası14:24 - Kanuni Sultan Süleyman portresi, 2 gün sonra açık artırmayla satılacak14:21 - Bolu Valisi'nden Ramazan'a yönelik koronavirüs uyarısı14:15 - Erdoğan: Meclis'te su kanunu hazırlıyoruz
14:13 - Muharrem İnce, partinin kuruluş tarihini açıkladı14:06 - Ceza infaz kurumlarına kütüphane yapılacak14:02 - İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor14:01 - Piknik alanları yasak olunca gölün ortasında mangal yaktılar13:59 - FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki eski askeri öğrenciye hapis
13:58 - Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
Kabinede gündem artan koronavirüs vaka sayıları ve ekonomi
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
İkinci el araç alacaklara 'zam' uyarısı!
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
DSÖ virüsün kaynağını tespit etti
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kantaron balı 1
196sekiz 1
Lame 1
hıyar 1
şu anda dinlenen şarkı 1
zevk alarak yemek yapmak 1
özgü 3
san sebastian cheesecake 1
çengi 2
Haydan gelen Huya gider 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam