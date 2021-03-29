Bolu Valisi'nden Ramazan'a yönelik koronavirüs uyarısı
|29 Mart 2021 14:21
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl ramazanda uygulanan kısıtlamalara yeniden dönülmemesi için vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ümit, kentte son günlerde yaşanan Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkenin bir yıldır Kovid-19'la mücadele ettiğini, çok başarılı olunan ve zaman zaman kontrolden çıkma noktasına gelen süreçlerin yaşandığını hatırlatan Ümit, "Bolu'da hem mutasyonda hem de koronavirüste bu artışı maalesef görüyoruz. Tedbirlerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik şart." ifadesini kullandı.
İl dışından gelen misafirler konusunda temkinli olunması, hasretlerin yüreğe gömülmesi gerektiğini vurgulayan Ümit, şöyle devam etti:
"1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme başladı. Bu artışlar da ondan sonra meydana geldi. Bilindiği gibi 1 Mart'a kadar her taraf kapalıydı. Aynı yerlerin tekrar kapalı olmasını istemiyorsak, tekrar başa dönmek istemiyorsak, tedbirleri hep beraber tam olarak uygulamamız gerekiyor. Şu sıralarda ilimizin seviyesinin yükselmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hepimizi rahatsız ediyor. İnşallah hep beraber bunu tekrar kontrol altına alacağız."
- "Tedbirleri kendimiz belirleyelim"
Ramazanın yaklaştığını hatırlatan Vali Ümit, "Ramazan ayında geçen sene maalesef teravihlere gidememiştik. Hatta bir ara cumalar da askıya alınmıştı. Kısacası camiler bile kapanma noktasına gelmişti. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelmemek adına tedbirleri kendimiz belirleyelim ve ona göre uygulamayı yapalım." dedi.
Vali Ümit, ramazana yönelik hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu hafta içerisinde bitecek. İlimiz genelinde evinde yemek yapamayan, ekonomik sıkıntıda olan ne kadar vatandaşımız varsa toplu yemek yapacağız, evlerine kadar götüreceğiz. Valiliğimizin organizasyonunda Türk Kızılay ekiplerinin öncülüğünde yapacağız. Yardımsever vatandaşlarımızın da katkılarını alıyoruz. Gerekli tedbirler alındı. Çalışmalar hem yardımlaşma hem de ikram noktasında kurallara uygun yapılacak."
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