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İçişleri Bakanı Soylu'ya 'hakaret' davasında iki sanığa para cezası

Soylu'nun şikayetinden vazgeçtiği davada mahkeme, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan sanıklara 7 bin 80'er lira adli para cezası verilmesine hükmetti
 29 Mart 2021 14:32
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İçişleri Bakanı Soylu'ya 'hakaret' davasında iki sanığa para cezası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, 2019'da Üsküdar'da halka hitaben konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan 2 kişi, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yıldıray ve Rıdvan Çamlıca ile avukatları katıldı. Duruşmada, mağdur Süleyman Soylu'nun avukatı da hazır bulundu.

Söz verilen Soylu'nun avukatı, daha önceden şikayetlerinden vazgeçtiklerini, davaya katılma taleplerinin bulunmadığını söyledi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Rıdvan Çamlıca, olay günü kimseye bir hakarette bulunmadığını, herhangi bir suç işlemediğini, bu nedenle beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık Yıldıray Çamlıca da hiç kimseye hakaret etmediğini savunarak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik zerre kadar kötü bir söz söylemişliğim yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle 7 bin 80'er lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar'da halka hitaben bir konuşma yaptığı belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca'nın, konuşması sırasında Soylu'yu hedef alarak hakaret içerikli bağırdıkları anlatılmıştı.

Sanıkların alınan savunmalarında, Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıktıklarını, ancak hakaret içerikli sözler söylemediklerini ileri sürdükleri, olaya tanık olan 3 polis memurunun ise sanıkların Bakan Soylu'ya hitaben hakaret içeren sözler söylediklerini beyan ettikleri kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların bu şekilde üzerlerine atılı "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işledikleri savunularak, 3 ay 15 günden 2 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
Anadolu Ajansı
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