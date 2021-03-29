Prof. Başal, lösemi tedavisinin ardından hayatını kaybetti
|29 Mart 2021 14:56
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Yaklaşık 2 yıldır gördüğü lösemi tedavisinin ardından hafta sonu vefat eden Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Başal için Rektörlükte tören düzenlendi. Törene, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde konuşan Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, değerli bir akademisyen ve iyi bir çalışma arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyerek ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Törende ayrıca kızı Asya Başal, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ali Kaynak, öğretim üyeleri ve sevenleri son yolculuğuna uğurlanan Prof. Dr. Hüseyin Başal için kısa birer konuşma yaptı. Adnan Menderes Camii İmam Hatibi Muhammed Aydın'ın ettirdiği dua sonrasında cenaze, Emir Sultan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda gerçekleşecek defin için kampüsten ayrıldı.
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