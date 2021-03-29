'Çalınan gözlük' soruşturmasında intihar eden polis ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından "intihar eden polis memuruna" ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkez Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği ve tahkikata hemen başlanıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir. Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz."