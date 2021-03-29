'Çalınan gözlük' soruşturmasında intihar eden polis ile ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
|29 Mart 2021 15:30
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından "intihar eden polis memuruna" ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkez Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği ve tahkikata hemen başlanıldığı belirtildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir. Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz."'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
15 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çiftlikbank fırsatçıları! Mağdurlar tosuncuka özendi
28 Mart 2021 13:06
|Arkadaşları itiraf etti, Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
28 Mart 2021 12:08
|Patrondan çalışana cinsel içerikli fotoğraf! Patronun eski eşi tanık
28 Mart 2021 10:55
|İşitme engelliyi darp eden şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı
26 Mart 2021 18:05
|CHP'li Başkan 'cinsel saldırı' suçundan hakim karşısında
25 Mart 2021 23:29
|CHP'li İl Başkanının sekreteri şikayetini geri çekince dosya kapandı
25 Mart 2021 23:11
|Hakimin, 'demek ki sana gülümsememek gerek' dediği sanığa 9 yıl hapis
25 Mart 2021 19:46
|Arda Turan'a açılan alacak davasında 'görevsizlik' kararı
25 Mart 2021 19:42
|Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı
25 Mart 2021 13:47
|Sokak ortasında eşini döven zanlıya istenen ceza belli oldu
24 Mart 2021 15:31