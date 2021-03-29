Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evinde yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
|29 Mart 2021 15:57
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, şüpheli D.A'yı takibe aldı.
Şüphelinin kentte saklandığı belirlenen hücre evine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan D.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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