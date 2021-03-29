Cüneyt Özdemir tweet'ini 10 bin dolara sattı

Mart ayı boyunca kripto sanat akımı hayatımızda önemli bir yer etmeye başladı. Geçen hafta Kristina Kim isimli genç sanatçı dünyanın ilk üç boyutlu dijital evini NFT olarak satarak 515 bin dolara yakın gelir elde etmişti.

Türk karikatürist Tarık Tolunay ve ünlü oyuncu Bensu Soral da yine bu ay içerisinde NFT'de dikkat çeken isimler arasındaydı. Her iki sanatçı da açık arttırma yoluyla resimlerini sattı. Fakat gazeteci Özdemir'in sattığı eser, yalnızca esprili ve ironik bir Twitter gönderisiydi.

Cüneyt Özdemir, NFT'ye çevirdiği tweet'ini 10 bin dolara sattı

Sosyal medyada oldukça etkili bir gazeteci olan Cüneyt Özdemir, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Tecrübeli yayıncı 26 Mart Cuma günü bir Twitter gönderisini NFT haline dönüştürdü.

Paylaşımda yalnızca şu cümle yazılıydı: Bu tweet bir 'SANAT ESERİ'dir!