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Mersin'de PKK operasyonunda 7 tutuklama

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 29 Mart 2021 15:59
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Mersin'de PKK operasyonunda 7 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19 Mart'ta Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde nevruz öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde nevruz öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen 14 şüphelinin kimliği tespit edilmiş, haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, 19 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalara, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
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