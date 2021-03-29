Dünyada 552 milyon doz aşı yapıldı: Türkiye 6. sırada

Koronavirüs (Covid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre ABD, 143 milyon 460 bin doz aşı ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 106 milyon 610 bin doz ile Çin, 60 milyon 530 bin doz ile Hindistan, 33 milyon 680 bin ile İngiltere, 17 milyon 710 bin ile Brezilya, 15 milyon 109 bin ile Türkiye, 12 milyon 970 bin ile Almanya, 10 milyon 600 bin ile Rusya, 10 milyon 430 bin ile Endonezya, 10 milyon 390 bin ile Fransa izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 114,77 oldu. Bu ülkeyi, 98,15 doz ile Seyşeller, 81,71 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 50,46 ile Şili, 49,61 ile İngiltere, 46,07 ile Monako, 43,24 ile Bahreyn, 42,95 ile Maldivler ve 42,9 ile ABD izledi.

Türkiye 6. sırada

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 29 Mart itibarıyla 15 milyon 109 bin 75 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 17,37 oldu.

8 milyon 470 bin 776 kişiye ilk doz, 6 milyon 638 bin 299 kişiye ise ikinci doz aşılar uygulandı.

Kuzey-güney uçurumu

Aşıların kıtalara göre dağılımında Asya kıtası 231 milyon 410 bin aşı ile ilk sırada yer alırken, onu 157 milyon 400 bin ile Kuzey Amerika ve 118 milyon 200 bin aşı ile Avrupa izliyor. Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 34 milyon 590 bin, Afrika'da 9 milyon 930 bin, Okyanusya'da ise 553 bin 50 doz aşı yapıldı.

Dünyada 136 ülkede 552 milyon dozdan fazla aşı yapılırken, 57 ülkede henüz yaygın aşılamaya başlanamadı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşılarının biri hariç tamamı iki doz halinde ve aralıklı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 127 milyon 874 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 797 binden fazla insan yaşamını yitirdi.