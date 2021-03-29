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TFF'den Letonya maçı için seyirci kararı

TFF: "TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."
 29 Mart 2021 17:39
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TFF'den Letonya maçı için seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yarın Letonya'yla oynayacağı maça seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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